Vertriebsregion Westeuropa

Liebherr: Mehr Verantwortung für Martin Ludwig

Die Branche | 0 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 19.09.2024

Martin Ludwig kam 2022 zur Liebherr Hausgeräte Vertriebs- und Service GmbH. (Foto: Liebherr Hausgeräte)

Seit 1. September 2024 trägt Martin Ludwig, der 2022 zur Liebherr-Hausgeräte Vertriebs- und Service GmbH kam und als Head of Business Area DE tätig ist, zusätzlich die Verantwortung für die Vertriebsaktivitäten von Liebherr Hausgeräte in Frankreich. Gleichzeitig wurde auch die europäische Struktur verändert, genauer gesagt werden der deutsche und der französische Markt in der neu geschaffenen Vertriebsregion Westeuropa von Liebherr zusammengefasst.

In seiner neuen Funktion als Head of Business Area Western Europe (WE) berichtet Martin Ludwig weiterhin an Steffen Nagel, Managing Director Sales & Marketing, Liebherr Hausgeräte GmbH.