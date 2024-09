Bessere Kamera & neue Funktionen

vivo V40: ZEISS für die Mittelklasse

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 20.09.2024

Mit dem V40 bringt vivo erstmals ein ZEISS-Kamerasystem in die Mittelklasse.

Es hat ein wenig gedauert, aber jetzt sind die anlässlich der UEFA-Eröffnung in Deutschland vorgestellten Neuzugänge der vivo V-Serie, das V40 und V40 Lite auch in Österreich erhältlich. Die neuen Mittelklasse-Smartphones bringen dabei viele Merkmale und Funktionen mit, die bei vivo bisher dem Top-Segment vorbehalten waren. So wird mit dem vivo V40 erstmals von vivo ein ZEISS-Kamerasystem in die Mittelklasse eingeführt. Die Geräte sind ab sofort verfügbar.

„Jedes Jahr sehen wir Fortschritte bei den Möglichkeiten der Smartphone Kamera, da immer mehr Fotografen und Enthusiasten mit ihren Handys Bilder und Videos in professioneller Qualität aufnehmen möchten. Wir freuen uns sehr, dass unsere Global Imaging Partnerschaft mit ZEISS es uns ermöglicht, das gemeinsam entwickelte optische System und die Funktionen, die bisher unseren Flaggschiff-Geräten der X-Serie vorbehalten waren, auf das vivo V40 zu übertragen und damit noch mehr Nutzern die Möglichkeit zu geben, eindrucksvolle Fotografie zu erleben“, so Changjun Li, Präsident von vivo Europa.

Kamera

Das Highlight des V40 ist dementsprechend die Kameraausstattung: Auf der Rückseite befinden die 50 MP-ZEISS OIS Hauptkamera sowie eine 50 MP-ZEISS Ultraweitwinkelkamera. Diese sorgen für klare Bilder und authentische Farben. Dazu kommt die langjährige Erfahrung von ZEISS im Bereich der Entwicklung von Optiken und der Fotografie, was sich in Funktionen für die Porträtfotografie wie ZEISS Style Portrait, ZEISS Biotar Style Bokeh oder ZEISS Multifocal Porträt niederschlägt. So können Benutzer Porträts mit professionellen Porträtbrennweiten von 24mm, 35mm und 50mm aufnehmen. Und da Alle authentischen Porträts durch das Zusammenspiel von Licht und Schatten entstehen, ist das vivo V40 mit einem Aura Light System ausgestattet. Dieses soll Studio-Lichtverhältnisse imitieren und so jedes Motiv mithilfe intelligenter Anpassung der Lichttemperatur in das ideale Licht tauchen. Das V40 bietet außerdem eine Reihe von professionellen Aufnahme- und Videomodi wie ZEISS Cinematic Video Bokeh und ZEISS Focus Transition.

Weitere Ausstattung

Verbesserungen gibt es beim Akku: Dieser hat nicht nur eine auf 5250 mAh erweiterte Speicherkapazität, sondern soll auch mit einer längeren Lebensdauer sowie 80-W-Ladung punkten. Trotz des stärkeren Akkus ist das Gehäuse des V40 aber nur 7,58mm dick. Zudem verfügt das vivo V40 über ein gekrümmtes 1,5K AMOLED-Display.

Das vivo V40 bietet dank des aktualisierten Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3-Prozessors und 12 GB Arbeitsspeicher, der mit weiteren 12 GB erweitert werden kann, viel Leistung. Außerdem bietet es bis zu 512 GB Speicherplatz für alle Fotos, Videos und digitalen Inhalte sowie Dual-Lautsprecher, IP68-Wasser- und Staubschutz und e-SIM-Fähigkeit.

vivo V40 Lite

Das vivo V40 Lite rundet das Portfolio nach unten hin ab. Die 50MP-Hauptkamera verfügt über einen verbesserten Fotosensor von Sony und den Aura Light Ring mit intelligenter Temperaturanpassung – womit sich auch dieses Smartphone allen Lichtverhältnis anpassen kann. Das schlanke Gehäusedesign wird in den Farben Classy Brown oder Dreamy White angeboten. Zusammen mit dem Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1-Prozessor, 8 GB RAM, der langlebige 5150 mAh-Akku und die IP64-Wasser- und Staubresistenz machen sie das V40 Lite zu einem echten Alltags-Flaggschiff.

Preise und Verfügbarkeit

Das vivo V40 und V40 Lite sind ab sofort in Österreich zu einem Preis von 549 Euro bzw. 399 Euro erhältlich. Ab dem Zeitpunkt der Markteinführung erhalten Kunden drei Jahre lang Software-Updates sowie vier Jahre lang Sicherheits-Updates. Seit Jänner 2024 bietet vivo zudem auf alle Smartphones eine Herstellergarantie von drei Jahren an.