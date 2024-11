Alle Marken und Lizenzen im Paket

WSE Wiener Standortentwicklung GmbH übernimmt RX Wien

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 18.11.2024

Sofern alle dafür erforderlichen Beschlüsse und Genehmigungsverfahren, einschließlich einer noch erforderlichen Prüfung durch die Bundeswettbewerbsbehörde, planmäßig verlaufen, wird die Stadt die Messe Wien ab dem Jahreswechsel wieder eigenständig betreiben.

Jetzt ist es offiziell: Die Stadt Wien wird die Messe Wien ab 2025 wieder eigenständig betreiben. Konkret wird die zur Wien Holding gehörende WSE Wiener Standortentwicklung GmbH - zu der bereits die Wiener Messe Besitz GmbH (MBG) gehört - die RX Wien GmbH übernehmen, wie die Stadt Wien heute in einer Aussendung mitgeteilt hat.

„Die Messe Wien ist ein wichtiger Motor unserer Wirtschaft und trägt wesentlich zur internationalen Sichtbarkeit unserer Stadt bei. Wir freuen uns, nun mehr Hebel zu haben, um die Spitzenposition Wiens als Tagungs- und Kongressdestination weiter ausbauen zu können“, so Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Die entsprechende Vereinbarung zwischen Stadt und RX Messe wurde heute, Montag, getroffen. Zusammen mit der RX Wien GmbH werden auch die Rechte an der Marke „Messe Wien“ sowie an bedeutenden Publikums- und Fachmessen (Ferienmesse, Wiener Immobilienmesse, Wohnen & Interieur, Intertool und Austropharm) erworben. Damit wird ab dem kommenden Jahr wieder ein stadteigenes Unternehmen als „Venue“- bzw. Standortbetreiberin für die Vermarktung und Vermietung der Messe Wien zuständig sein. Die Organisation und Veranstaltung von Kongressen und Messen soll hingegen in bewährter Arbeitsteilung auch künftig durch spezialisierte Partnerunternehmen und Lizenznehmer erfolgen.

„Mit der gewonnenen Eigenständigkeit wird der Messestandort Wien nicht nur nachhaltig abgesichert. Wir können die Messe Wien damit auch in einer Form weiterentwickeln, die den strategischen Zielen der Stadt und den Bedürfnissen unserer Wirtschaft bestmöglich entspricht“, erklärt dazu Wien Holding-Direktor Oliver Stribl. Die erzielte Einigung stelle sicher, dass die Stadt Wien in der Weiterentwicklung des Standorts künftig eigenständiger agieren kann als bisher.

Nahtlose Fortführung des Betriebs sichergestellt

„Nach über 20 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit ist uns der Abschied aus Wien nicht leicht gefallen. Wir sind jedoch stolz darauf, dass wir gemeinsam eine Lösung finden konnten, die für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kunden und Partner die größtmögliche Kontinuität sicherstellt. Das war uns immer ein großes Anliegen“, so Ivo Sklenitzka, Geschäftsführer der RX Wien GmbH, zum bevorstehenden Eigentümerwechsel.

Durch die Übernahme ist eine nahtlose Fortführung des bestehenden Messe- und Tagungsbetriebs sichergestellt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der RX Wien GmbH werden übernommen. Sofern alle dafür erforderlichen Beschlüsse und Genehmigungsverfahren, einschließlich einer noch erforderlichen Prüfung durch die Bundeswettbewerbsbehörde, planmäßig verlaufen, soll die Übernahme rund um den Jahreswechsel wirksam werden.