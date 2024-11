Deutscher Home Electronics Markt Q1-3/2024

Deutscher Home Electronics Markt: „Vorsichtig optimistisch“

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 19.11.2024

In Deutschland erzielte der Markt für Home Electronics-Produkte ein Gesamt-Umsatzvolumen von rund 31,1 Milliarden Euro.

Der deutsche Markt für Home Electronics-Produkte verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2024 verglichen mit dem Vorjahres-Zeitraum einen Rückgang um nur noch 2,7 Prozent. In den Monaten Jänner bis September 2024 wurde ein Gesamt-Umsatzvolumen von rund 31,1 Milliarden Euro erzielt.

Der Bereich Consumer Electronics wies mit einem Umsatz von 19,1 Milliarden Euro in den ersten drei Quartalen 2024 ein Minus von 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf. Dabei entwickelten sich die drei CE-Segmente auch weiterhin unterschiedlich: Die Unterhaltungselektronik verzeichnete diesmal einen Umsatz-Rückgang um 8,0 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro. Privat genutzte Telekommunikations-Produkte gingen dagegen nur um 1,0 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro Umsatz zurück. Die privat genutzten IT-Produkte waren mit einem Minus von 9,9 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro Umsatz ebenfalls nicht mehr ganz so stark rückläufig wie im vergleichbaren Zeitraum 2023.

Positive Entwicklung

Positiv entwickelten sich vor allem zwei Bereiche in der Unterhaltungselektronik. So wurde mit Fernsehgeräten von Jänner bis September 2024 ein Umsatz von zwei Milliarden Euro (+ 1,8 Prozent) erzielt, die verkaufte Stückzahl stieg um 0,7 Prozent auf knapp 2,9 Millionen TV-Geräte. Wie bereits in den ersten beiden Quartalen zeigte ein Segment des Bereichs Fotografie eine positive Umsatzentwicklung: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2023 stieg der Umsatz mit Action Cams stark um 25,1 Prozent an. Das Home Audio Segment verzeichnete hingegen einen weiteren Umsatzrückgang von 7,9 Prozent auf 468 Millionen Euro. Weiterhin positiv entwickelte sich der Bereich Video, mit einem Umsatzzuwachs um 8,2 Prozent auf 120 Millionen Euro. Vor allem das Segment Media Boxes/Sticks entwickelte sich hierbei mit einer Stückzahlsteigerung um 17,2 Prozent stark positiv und erreicht damit ein Umsatzplus von 18,1 Prozent, was einem Wachstum von 77 auf 91 Millionen Euro entspricht.

Bei den Produkten der privat genutzten Telekommunikation zeigte sich für alle Segmente in diesem Bereich im Zeitraum Jänner bis September 2024 eine negative Entwicklung. Einzig Smartphones verzeichneten in den ersten drei Quartalen 2024 lediglich ein sehr geringes Umsatzminus von 0,1 Prozent auf knapp 8,9 Milliarden Euro. Die verkaufte Stückzahl sowie der Durchschnittspreis blieben dabei zum Vorjahr stabil. Bei den privat genutzten IT-Produkten zeigte sich das als PCs Total bezeichnete Gesamtsegment mit einem Minus von 11,3 Prozent in den Monaten Jänner bis September 2024 weiter rückläufig.

Entwicklung bei Elektro-Hausgeräten

Erfreuliches gibt es aus den Bereichen der Elektro-Hausgeräte zu berichten. Das Segment der Elektro-Kleingeräte entwickelte sich in den letzten drei Quartalen 2024 mit 5,0 Prozent positiv zum Vorjahr und kann eine Umsatzsteigerung auf knapp 5 Milliarden verbuchen. Zudem wurde der Abwärtstrend im Elektro-Großgeräte-Bereich deutlich gebremst und verringerte sich von minus 8,2 Prozent im vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf nur noch minus 1,5 Prozent.