Bundesgremium setzt Webinar-Serie für Lehrlinge fort

„Einfacher geht es nicht mehr“

Hintergrund | 0 | | Julia Jamy | 19.11.2024

Das Bundesgremium setzte Anfang Oktober seine kostenlose Webinar-Serie für Lehrlinge fort. (© WKO)

Anfang Oktober war es wieder so weit und das Bundesgremium lud wieder zu seinem spannenden Lehrlings-Webinar ein – dieses Mal in Kooperation mit Bosch. Als Thema wurde passenderweise „Innovative Features vernetzter Hausgeräte“ gewählt. Die Auszubildenden entdeckten die innovativen Features vernetzter Hausgeräte und lernten, wie diese Technologien den Alltag revolutionieren können.

Den Sommer nutzte das Bundesgremium unter anderem, um ein weiteres Webinar für die Lehrlinge zu planen. Nachdem sich letztes Mal alles um das Thema Finanzen und den richtigen Umgang mit Geld drehte, tauchten die Auszubildenden dieses Mal in die Welt der vernetzten Hausgeräte ein. Durch die Veranstaltung führte Andreas Hanzl, Produkttrainer bei Bosch. Nach einer kurzen Begrüßung durch Bundesgremial-GF Bianca Dvorak ging es auch schon direkt los. Hanzl leitete ein: „Immer mehr Konsumenten möchten ihre Haushaltsgeräte vernetzen. Dabei geht es nicht nur um den Komfort selbst, sondern auch um Kosteneinsparungen, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und auch um neue Koch- und Backerfahrungen. Die Home Connect App ist hier ein ganz wichtiger Punkt. Es ist weit mehr als nur eine App. Es verbindet und steuert die Haushaltsgeräte zahlreicher Marken und hilft dabei, die täglichen Haushaltsabläufe zu vereinfachen, zu optimieren und zu personalisieren.“

Hanzl brachte den neugierigen Auszubildenden außerdem das Thema Wäschepflege und das automatische Dosiersystem i-DOS näher: „Gerade beim Wäschewaschen ist es wichtig, nicht nur die Beladungsmenge zu kennen, sondern auch den Härtegrad des Wassers sowie den Verschmutzungsgrad, das Trommelvolumen und die Textilart. i-DOS dosiert das Waschmittel genau auf diese Einstellungsmerkmale.“

Perfektes Ergebnis

In einer vernetzten Küche darf natürlich ein Backsensor nicht fehlen. Doch wie funktioniert das eigentlich? „Ein Kuchen hat sehr viel Feuchtigkeit, die durch Erhitzen abgegeben wird. Die Feuchtigkeit verdrängt dann den Sauerstoff in den Hohlraum und die Sauerstoffkonzentration wird kontinuierlich mit dem Backsensor gemessen. Ein stagnierender Sauerstoffgehalt zeigt einen abgeschlossenen Prozess an. Mit unserem Backsensor Plus gelingt immer ein perfektes Ergebnis. Einfacher geht es eigentlich nicht mehr“, erklärte Hanzl.

Natürlich konnten die Lehrlinge ihr erworbenes Wissen wieder in einem Quiz unter Beweis stellen. Auch dieses Mal wartete wieder ein großartiger Preis auf die Lehrlinge. Der oder die Schnellste mit den meisten Antworten durfte sich über ein Smart Kitchen Dock freuen. „Das ist wie eine vollwertige Alexa. Kunden können es aber auch als normalen Lautsprecher mit Bluetooth verbinden. Es ist der erste Einstieg in die Vernetzung der Küche“, so Hanzl. Bundesgremial-GF Bianca Dvorak zeigte sich gegenüber E&W jedenfalls begeistert über die rege Teilnahme am Lehrlings-Webinar: „Wir freuen uns, dass auch dieses Lehrlings-Webinar wieder ein großer Erfolg war. Die Teilnehmer erhielten spannende Einblicke in die neuesten Technologien und wie diese den Alltag revolutionieren. Bedanken möchten wir uns auch bei Bosch für die Bereitstellung des Smart Kitchen Dock für unser Gewinnspiel. Unsere Webinare zeigen, wie gut es funktionieren kann, Lernen praxisnah und motivierend zu gestalten. Wir freuen uns bereits auf unser nächstes Webinar Ende März, bei dem wir uns dem Thema „Gewährleistung“ widmen werden.“