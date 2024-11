Ende der SD-Ausstrahlung

@-Insider: Aktuelle Info zum ORF HD-Switch

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 19.11.2024

Mit 7. Jänner 2025 vollzieht auch der ORF den vollständigen Wechsel zu HD. Das Bundesgremium rechnet deswegen mit vermehrten Kundenanfragen und hat in seinem jüngsten @-Insider dazu die wichtigsten Informationen für seine Mitglieder zusammengefasst.

Lesen Sie hier den jüngsten @-Insider des Bundesgremiums:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wurden in einer Besprechung mit dem ORF darüber informiert, dass ab 7.1.2025die Programme ORF 1, ORF 2 und ORF III nur mehr in HD-Qualität übertragen werden, also die SD-Ausstrahlung endet. Der ORF wird ab 26.11.2024 mit Hilfe von großflächigen Inserts auf den SD-Kanälen betroffene Endkund:innen informieren. Es ist daher mit erhöhten diesbezüglichen Kundenanfragen zu rechnen.

Alle wichtigen Informationen zum ORF-HD-Switch (wie beispielsweise Anleitungen für Sendersuchlauf und Senderreihung sowie Anleitungsvideos für ältere Receiver und TV-Geräte) finden Sie hier: ORF DIGITAL – +++ ORF-HD-SWITCH +++ – Aktuelle Information

Zur Unterstützung beim ORF-HD-Switch hat der ORF die kostenlose Telefonnummer 0800 700 123 – erreichbar von Montag bis Samstag (außer feiertags) von 8.00 bis 21.00 Uhr – sowie einen E-Mail-Kontakt unter hd@orf.at eingerichtet.

Weiters wird der Empfang der ORF-Radioprogramme ORF 2 EUROPE über die bisherigen Frequenzen/Transponder mit Ende 2024 nicht mehr möglich sein. Informationen hierzu finden sich auf https://digital.ORF.at/news.

Freundliche Grüße

Der Obmann: KommR J. Robert Pfarrwaller

Die Geschäftsführerin: Mag. Bianca Dvorak