TP-Vision und RED ZAC Promotion-Car On Tour

Next Stopp: Reutte, Tirol

Die Branche | 2 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 19.11.2024

Im Frühjahr dieses Jahres starteten RED ZAC und TP Vision ein „Promotiontool der Sonderklasse“, einen eigens gebrandeten BMW i4 eDrive mit M-Paket, der seitdem RED ZAC Händlern zur Verfügung gestellt wird, die sich in Sachen Philips Ambilight TV engagieren. Zwischenzeitlich wurde der BMW in verschiedenen Bundesländern gesichtet. Aktuell weilt er in Tirol, bei der RED ZAC eWelt Reutte.

Auf nach Tirol, hieß es nun für das TP-Vision und RED ZAC Promotion-Car – war es im Sommer noch im Süden und Osten Österreichs unterwegs, so ging es nun in den Westen zur RED ZAC eWelt Reutte.

„Der BMW i4 eDrive mit M-Paket und speziellen Branding ist bei uns begeistert aufgenommen worden“, sagt Geschäftsführer Harald Stenico. „Ob Mitarbeiter oder Kunden – alle sind von dem Fahrzeug fasziniert, es ist ein echter Publikums-Magnet. Und unsere Leute freuen sich natürlich riesig, mit dem Fahrzeug unterwegs sein zu dürfen. Das ist schon ein großartiges Fahrerlebnis.“

„Unsere Tour fällt auf, das kann man auf jeden Fall nach den ersten Monaten schon sagen. Ob im Burgenland, der Steiermark, Niederösterreich oder jetzt Tirol, unser TP-Vision und RED ZAC Promotion-Car ist ein echter Hingucker und lädt geradezu dazu ein, stehenzubleiben und ins Gespräch zu kommen“, berichtet RED ZAC-Vorstand Brendan Lenane. „Damit geht unsere Idee voll auf, Ambilight TV aber auch die Händler in der Region in den Fokus zu stellen. Und eines ist klar: auch Employer Branding passiert damit praktisch von selbst.“ Denn, so der RED ZAC Vorstand, „das Fahrzeug kommt mit einer eigenen Tankkarte und ist natürlich auch für die eigenen Leute eine besondere Anerkennung.“

RED ZAC eWelt

RED ZAC eWelt ist bereits seit 2012 Teil der RED ZAC Familie. „Mit dieser Aktion zeigt RED ZAC einmal mehr den Drive für einen starken Markenauftritt, an dem auch laufend gearbeitet wird. Red mit uns. Red Zac. – ist eben weit mehr als ein Slogan, sondern wird in jeder Hinsicht in die Tat umgesetzt“, sagt Lenane abschließend.