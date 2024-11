Editor's Choice Einführungsaktionen für Händler

shöpping.at startet in Deutschland

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 19.11.2024

shöpping.at startet nun auch in Deutschland.

Der Online-Marktplatz der Österreichischen Post, shöpping.at, startet in Deutschland. Österreichische Händler können damit ihr Liefergebiet erweitern und ihre Waren und Produkte ab sofort auch an deutsche Kunden verkaufen. Für diese ist der Online-Marktplatz mit einer Vielfalt an Produkten aus den Bereichen Elektronik, Mode, österreichische Lebensmittel und Schmankerl, rund 5.000 Weinen, Haushaltswaren, Beauty und vielem mehr nun auch unter https://shöpping.de erreichbar.

Ab morgen, den 20. November 2024, geht shöpping auch in Deutschland an den Start. „Mit dem Start in Deutschland eröffnen wir deutschen Online- Shoppern den Zugriff auf das Produktsortiment der besten österreichischen Händler. Gleichzeitig können unsere bestehenden Händler ihren Absatzmarkt verzehnfachen und ihre Umsätze im wichtigen Weihnachtsgeschäft steigern. Als Zuckerl bieten wir zusätzlich eine eigene Einführungsaktion mit Rabatten an“, erklärt Robert Hadzetovic, Leiter von shöpping.at.

Und das sind die Einführungsaktionen zum Start in Deutschland:

Vertriebsaktion: Alle Händler, die im November und Dezember 2024 Produkte über shöpping.at nach Deutschland verkaufen, erhalten sechs Euro (inkl. USt.) pro Bestellung gutgeschrieben.

Kostenloser Versand: Alle deutschen Online-Shopper können außerdem im November und Dezember 2024 versandkostenfrei bestellen.

Die Händler entscheiden selbst, ob sie ihr Liefergebiet auf Österreich beschränken oder auf Deutschland ausweiten möchten. Die Liefergebiete können auch produktspezifisch festgelegt werden.

Gleichzeitig treibt shöpping.at die Akquise von Händlern aus der Europäischen Union (EU) voran, die ihre Waren in Österreich und Deutschland anbieten möchten. „Diese Initiative hat das Sortiment bereits diversifiziert und bietet den Käufern noch mehr Auswahlmöglichkeiten“, sagt Hadzetovic.

Neue Händler, die den österreichischen und deutschen Markt bedienen möchten, können sich direkt hier informieren und anmelden: https://www.shoepping.at/a/haendler-werden