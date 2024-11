Mit Österreich-Programmierung

WISI präsentiert neue Headend Lösung

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 19.11.2024

WISI Österreich bietet mit FALCON ein „Plug and Play System“ mit vorprogrammierter Österreich-Programmliste uvm. (© WISI)

WISI präsentiert die Plug and Play Headend Lösung FALCON. Das Modell basiert auf der OM 10 Signalaufbereitung und ist für den Einsatz im 19“-Schrank konzipiert. Darüber hinaus gibt es die Option einer Wandmontage. Auszeichnen soll sich die FALCON zudem durch ihre flexiblen Konfigurationen und lässt sich damit an spezielle Marktbedürfnisse anpassen.

Die FALCON ist in verschiedensten Bereichen anwendbar, darunter Hotels und Pensionen, Krankenhäuser und REHA-Kliniken sowie in Pflegeeinrichtungen und Altenheime. Durch die integrierte Schaltmatrix ist die Zuordnung der verschiedenen angeschlossenen Polarisationsebenen zu den jeweiligen Empfangstunern ohne zusätzlichen, externen Geräteaufwand möglich. Das spart laut WISI Platz, Materialkosten und Installationszeit. Dank der zusätzlichen Multiplexing Funktion am Ausgang, können bis zu 16 Ausgangskanäle ebenfalls in beliebigen Zusammensetzungen von Programmen aufbereitet und optional über integrierte CI-Schnittstellen entschlüsselt werden.

Zur Entschlüsselung steht eine CAM-Multiplex Funktion zur Verfügung, dadurch benötigt man weniger CI-Module. Für Hotels stehen zwei integrierte Infokanäle für Marketingaktivitäten zur Verfügung. Die Kopfstelle wird über WEB-Interface programmiert und ermöglicht auch einen Fernzugriff. WISI Österreich bietet die FALCON Lösungen als „Plug and Play System“ mit vorprogrammierter Österreich-Programmliste, bestückten CI-Modulen, Überspannungsschutz und Kleinmaterial als Paket an. Der Installateur muss die Anlage nur noch montieren. Die FALCON Headend Lösungen sind ab Lager WISI Wien verfügbar.