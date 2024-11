23. und 24. November

Der Countdown läuft: FINEST AUDIO SHOW Vienna

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 20.11.2024

Am 23. und 24. November 2024, öffnet die FINEST AUDIO SHOW Vienna im Austria Center Vienna ihre Türen. (© FASV)

Wer weiß es noch nicht? Am 23. und 24. November 2024, öffnet die FINEST AUDIO SHOW Vienna im Austria Center Vienna ihre Türen. Im Mittelpunkt der beliebten Audiomesse stehen nicht nur die Produkthighlights der zahlreichen Aussteller, sondern die Besucher dürfen sich auch auf mitreißende Hörerlebnisse und spannende Workshops freuen.

Die FINEST AUDIO SHOW Vienna bietet zahlreiche Highlights. So gibt es in den unterschiedlich großen Räumen der 50 Aussteller regelmäßige Vorführungen. Hier können sich die Besucher von der erstklassigen Klangqualität verschiedener Audiosysteme überzeugen oder einfach nur die Musik unterschiedlicher Genres genießen. Eine separate Area nur für Kopfhörer gibt es im Saal F2. In der World of Headphones finden Besucher eine Auswahl namhafter Kopfhörermarken sowie entsprechendes Zubehör für guten Sound direkt auf die Ohren. Besucher können unterschiedliche Modelle testen und miteinander vergleichen.

Workshops und Vorträge

Erstklassige Audiosysteme zu Einsteigerpreisen bietet die Initiative SOUNDSCLEVER, an der sich unsere Aussteller seit vielen Jahren beteiligen. Sie stellen spielfertige Audiosysteme zusammen, die maximal 5.000 Euro kosten dürfen und dabei eine außergewöhnliche Klangperformance bieten. Ein Rahmenprogramm zu spannenden Themen aus dem HiFi-Bereich darf auf einer Audiomesse nicht fehlen. Bei der FINEST AUDIO SHOW Vienna vermitteln Kenner der Branche ihr Expertenwissen. Auch Schallplattenliebhaber und -sammler kommen bei einem Besuch der Messe auf ihre Kosten. Sie finden an den Verkaufsständen in Foyer E und F ein breites Spektrum an Schallplatten, CDs und SACDs.

Der Eintritt zur FINEST AUDIO SHOW Vienna 2024 ist natürlich auch in diesem Jahr wieder frei.