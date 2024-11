Kleinunternehmen liegen noch zurück

Magenta B2B-Studie: 30% der Unternehmen setzen bereits auf KI

Telekom | 1 | | Dominik Schebach | 20.11.2024

Schlüsselt man den Einsatz von KI nach Branchen auf, so liegt die Informations- und Kommunikationsbranche klar vorne.

Das Interesse an KI-Anwendungen steigt langsam aber beständig. Eine Studie von Magenta zeigt, dass 19% der Unternehmen Österreich KI bereits in der täglichen Arbeit nutzen. Weitere 11% haben dies für die nähere Zukunft vor. Dabei haben vor allem große Unternehmen sowie Unternehmen aus der Informations- und Kommunikationsbranche klar die Nase vorne.

„Das Potenzial der KI ist noch lange nicht erschöpft“, so Werner Kraus CCO Business von Magenta Telekom: „Wer jetzt investiert, könnte schon bald den entscheidenden Schritt voraus sein. Das betrifft insbesondere kleine Unternehmen ebenso wie konkrete Branchen – allen voran das Hotel- und Gastgewerbe und den Immobilienbereich – die aktuell noch eher zurückhaltend sind“. Wie die Studie zeigt, liegen die Einsatzgebiete für KI derzeit vor allem in der Content-Erstellung, Wissens-Management, der Prozessoptimierung und in der Datenanalyse.

Verbreitung nimmt zu

Bei der Studie zeigte sich auch, dass das Thema KI langsam aber sicher in den österreichischen Unternehmen ankommt: So steigt das Interesse an der Technologie kontinuierliche. Während im dritten Quartal 2023 noch 11% der heimischen Unternehmen angaben, damit zu arbeiten, sind es zwischenzeitlich bereits 19%. Zwar verzichten immer noch 68% komplett darauf – das sind aber immerhin bereits um vier Prozent weniger als noch vor einem Jahr.

Schlüsselt man die Unternehmen nach Branche und Größe auf, so zeigt sich, dass vor allem große Betriebe beim Einsatz von KI davonziehen. Während heute bereits ein Viertel der Mittel- bis Großunternehmen mit KI arbeiten, setzen erst 18% der Kleinst- bzw. 16% der Kleinunternehmen darauf. Insbesondere im Personalwesen, in der Datenanalyse, aber auch in Punkto LLMs (Large Language Models), haben Betriebe mit weniger als 30 Mitarbeitern noch Nachholbedarf. Aus Branchensicht hat die Informations- und Kommunikationsbranche klar die Nase vorne. Hier vertrauen bereits 43% der Unternehmen darauf. Das Hotel- und Gastgewerbe macht mit dem Immobiliensektor das Schlusslicht.

Nutzen im Handel

Ein interessantes Detail: Geht es um den Nutzen der Technologie, so bewegt sich der Handel beim Einsatz von KI im Mittelfeld. So gaben 19% der Handelsbetriebe an, dass KI zur Steigerung des Unternehmensgewinns beiträgt (6% trifft voll zu & 13% trifft zu). 21% der befragten Unternehmen setzten bei der Kostensenkung auf KI (4% trifft voll zu & 17% trifft zu).

Für die B2B-Studie von Magenta wurden zwischen 26. August und 11. Oktober 2024 österreichweit 800 Entscheider repräsentativ für Unternehmen mit ein bis 250 Mitarbeitern österreichweit befragt – quotiert nach Größe und Region. Die Einteilung erfolgt in Kleinst- (ein bis neun Mitarbeitern), Klein- und Mittel- (zehn bis 29 Mitarbeitern) bis Großunternehmen.