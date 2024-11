4. Dezember

Save the date: Kostenloses eMobility Webinar von reev

Elektromobilität | 0 | | Julia Jamy | 20.11.2024

Am 4. Dezember veranstaltet reev ein kostenloses Webinar für Flottenverantwortliche & Fuhrparkmanager , E-Mobilitätsmanager sowie Facility Manager. Teilnehmer dürfen sich auf spannende Neuigkeiten zum Thema Lade- und Energiemanagement für gewerbliche Ladeinfrastruktur freuen.

Die reev Experten Nadine Schmauser und Stephan Reiter zeigen am 4. Dezember alles Wissenswerte über die cloudbasierte Ladelösung von reev und wie diese beim Auf- oder Ausbau von Ladelösungen im halböffentlichen Bereich angewendet werden kann. Im Online-Vortrag geben sie zudem einen Überblick über die Elektromobilität in Deutschland sowie Potenziale im halböffentlichen Raum. Anschließend erklären die Experten die Vorteile einer ganzheitlichen softwarebasierten Lösung und zeigen die Funktionen der reev Software in einer Live-Demo.

Im Überblick:

Thema: eMobility Webinar: Lade- und Energiemanagement für gewerbliche Ladeinfrastruktur

Wann: Mittwoch, 4. Dezember 2024, 11:00 – 12:00 Uhr

Inhalt:

Überblick Elektromobilität in Deutschland und Potenziale im halböffentlichen Raum​

Vorteile einer ganzheitlichen softwarebasierten Lösung für Lade- und Energiemanagement

Demo: Funktionen der reev Software (Charge Point Management System – PMS) und des integrierten reev Balancers (Energiemanagementsystem – EMS)

Praxisbeispiele und Case Studies

Ausblick & Zukunftstrends

Zur Anmeldung für das Webinar: https://www2.reev.com/l/943713/2024-11-14/bnl3fr