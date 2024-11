Daumendrück für das ÖHB-Team die Daumen

Gorenje ist erstmals Sponsor der Frauen-Handball-EM

21.11.2024

Ab 28. November ist Österreich gemeinsam mit der Schweiz und Ungarn Schauplatz der Handball-Europameisterschaft der Frauen. Erstmals tritt Gorenje als offizieller Partner bei Frauen-Titelkämpfen auf und „setzt damit ein Zeichen für Gleichberechtigung im Sport und in der Gesellschaft“, wie das Unternehmen betont.

Einige Spiele der Handball-Europameisterschaft der Frauen werden in Österreich ausgetragen. So ist zB. Innsbruck einer der drei Vorrunden-Schauplätze, in der Wiener Stadthalle finden ein Teil der Hauptrunden-Spiele sowie alle K.o.-Begegnungen statt. Erste Anwärter auf Gold sind Frankreich und Norwegen – „die Skandinavierinnen sind die Rekord-Titelträgerinnen und gewannen vor zwei Jahren ihre neunte Trophäe. Bereits in der Vorrunde messen sich die ÖHB-Damen mit den Titelverteidigerinnen“, schildert Gorenje.

„Wir hoffen natürlich, dass unser Team möglichst lange im Turnier bleibt. Ich denke, die Chancen stehen sehr gut, zumindest die Vorrunde zu überstehen. Noch schöner wäre es natürlich, wenn wir an vergangene Erfolge – in den 1990er-Jahren war Österreich zweimal im EM-Halbfinale und hat einmal die Bronzemedaille gewonnen – anschließen könnten“, erinnert sich Andreas Kuzmits. Der Geschäftsführer von Hisense Gorenje Austria sieht in der erstmaligen Unterstützung der Frauen-EURO „den konsequenten Ausbau“ des Sportsponsorings durch die Hisense Europe Group, betont aber gleichzeitig den sozialen Aspekt: „Die Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft und auch Chancengleichheit im Beruf zählen zu unseren wichtigsten Unternehmenswerten. Wir wollen deshalb helfen, den Frauen-Handballsport noch sichtbarer zu machen.“

Hisense Gorenje Austria begleitet die EURO mit Bandenwerbung, einem Social-Media-Gewinnspiel und seinem beliebten PizzaPlus-Ofen, der bei der Handball-EURO in den Mittelpunkt gerückt wird. „Mit speziellem Zubehör und einer Temperatur von 350 Grad Celsius sind selbstgemachte Pizzen in nur 3:30 Minuten servierfertig. Wir haben uns bewusst für dieses Gerät entschieden. Zwar hoffen wir auf möglichst viele Zuschauer in den Hallen, aber nicht jeder wird die Handball-EURO live verfolgen können. Die Alternative sind spannende Fernsehabende mit Freunden … und eben Pizza“, mein Kuzmits.

Doch einige Sportbegeisterte werden dank Gorenje dann doch vor Ort sein. Auf Social Media verlost das Unternehmen nämlich acht Tickets für die Vorrunden-Spiele am 30.11. in Innsbruck, unter anderem mit dem Schlager Österreich – Norwegen, sowie nochmals zwölf Karten für den Hauptrunden-Spieltag am 11.12. in Wien.