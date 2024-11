„Völlig neu gedacht“

Neu: Limitless X-Rotationsrasierer von Remington

Stefanie Bruckbauer | 21.11.2024

Die Modelle der neuen Limitless X-Serie von Remington.

Remington bringt eine Neuheit auf den Markt, die die Leistung und Geschwindigkeit eines Rotationsrasierers mit dem Komfort und dem engen Hautkontakt eines Folienrasierers vereinen soll. Die Rasierer der neuen Limitless X Serie rasieren „besonders gründlich, aber auch schonend, damit selbst empfindliche Haut nicht gereizt wird“, so das Versprechen.

Die Modelle der neuen Limitless X-Serie seien völlig neu gedacht, wie Remington erklärt. Es handelt sich um Rotationsrasierer, die über ein Folienschneidelement in der Mitte der Scherringe verfügen und somit die Vorteile der zwei Schneidsysteme bei Rasierern zu einem völlig neuen kombinieren. Das neu entwickelte hybride Schneidsystem, genannt SynX, biete eine angenehme Rasur auch bei empfindlicher Haut. Der sogenannte „PivotBall“ und die flexiblen Scherköpfe passen sich den individuellen Konturen eines Gesichts an und sollen einen konstanten und engen Kontakt mit der Haut ermöglichen. So sei eine gründliche Rasur auch an schwierigen Stellen, wie dem Kinn, der Partie um den Mund sowie der Haut am Hals, möglich.

Remington beschreibt: „Die tiefen Slots und die kraftvolle Schneideleistung der Rotationsrasiertechnologie erfassen dickeres und längeres Haar, während die dünnen Klingen und die glatte Oberfläche der Folienrasiertechnologie das Haar viel näher an der Haut schneiden und mehr Komfort bieten.“ Das innovative SynX Hybrid Schneidsystem biete eine gründliche, komfortable Rasur und ist bei den Remington LimitlessX- Modellen X5, X7 und X9 vorhanden.

Die neuen Limitless X-Modelle sind zudem mit der PowerSense-Technologie ausgestattet. Diese reagiere auf Druck und erkenne die Haardicke, um die Geschwindigkeit für ein optimales Rasierergebnis aufrechtzuerhalten, erklärt der Hersteller.

Für die Nass- und Trockenrasur geeignet

Die Rasierer der neuen Limitless X-Serie sind sowohl für die Trockenrasur als auch für die Nassrasur verwendbar. „Da sie wasserdicht sind, können die Geräte sogar mit Gel oder Schaum unter der Dusche zum Einsatz kommen“, ergänzt Remington.

Der X9, das Top-Modell, verfügt außerdem über die Shave-Learn Technologie: 5 LEDs zeigen an, für wie viele Rasuren noch Akkuleistung übrig ist und wann geladen werden muss. Alle Rasierer der neuen Limitless X-Serie werden über USB aufgeladen und benötigen für eine volle Ladung 90 Minuten.

Remington Limitless X X9 XR1795 (Top-Modell): 139,99 Euro UVP

Remington Limitless X X7 XR1775: 119,99 Euro UVP

Remington Limitless X X5 XR1755: 99,99 Euro UVP