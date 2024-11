Neue Wege

Nicole Thiery hat KitchenAid verlassen

Kleingeräte | 1 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 21.11.2024

Nicole Thiery hat KitchenAid verlassen. (Foto: KitchenAid)

Zunächst war sie Vertriebsleiterin bei Philips Consumer Lifestyle in Österreich, dann wurde sie Geschäftsführerin dieses Unternehmensbereiches. Danach kam die Bayerin als Market Leader Germany, Austria & Switzerland zu KitchenAid, wo sie schließlich zum Market Director Northern Europe and Russia aufstieg – nun hat Nicole Thiery die Kleingerätemarke verlassen. Die Position soll nicht nachbesetzt werden, wie KitchenAid informiert.

Nicole Thiery war fünf Jahre lang Vertriebsleiterin bei Philips Consumer Lifestyle in Österreich. 2012 übernahm sie die Geschäftsführerin dieses Unternehmens-Bereiches. 2016 kam die gebürtige Deutsche zur Kleingerätemarke KitchenAid, wo sie zunächst als Market Leader Germany, Austria & Switzerland (also DACH-Region) fungierte und schließlich zum Market Director Northern Europe and Russia aufstieg. Nun hat Nicole Thiery KitchenAid verlassen, wie das Unternehmen auf Nachfrage von elektro.at bestätigte: „Frau Nicole Thiery, Market Director Northern Europe and Russia, ist nicht mehr bei KitchenAid tätig.“

Die Verantwortung für den Vertrieb in Österreich wandert scheinbar nach Deutschland: „Der österreichische Markt wird weiterhin vollständig und nahtlos von dem Team in Deutschland betreut“, so KitchenAid und: „Alexander Zimmermann übernimmt als Market Leader DE/AT die Gesamtverantwortung für beide Märkte, wobei der westliche Teil Österreichs – von Vorarlberg bis Linz – durch Herrn Roman Müller, Area Sales Manager Bayern/Westösterreich, betreut wird.“

Die Position von Nicole Thiery wird nicht nachbesetzt, zumindest sei dies derzeit nicht vorgesehen. „Der Fachhandel in Österreich hat wie gewohnt Zugang zum gesamten KitchenAid-Sortiment über die Zentrallager der Kooperationen (Expert, Euronics und EP), was eine kontinuierliche und umfassende Versorgung mit KitchenAid Produkten sicherstellt“, betont die Kleingerätemarke.