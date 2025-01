Digitalisierung als Zukunftschance für Gesellschaft und Wirtschaft

FMK: Mario Paier neuer Präsidenten des Forum Mobilkommunikation

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 20.01.2025

Mario Paier, Head of Strategy and Technology bei Drei, ist FMK-Präsident für das Jahr 2025.

Mario Paier, Head of Strategy and Technology bei Drei, wurde von der Generalversammlung des Forum Mobilkommunikation einstimmig zum Präsidenten für das Jahr 2025 bestellt. Er folgt folgt Alexander Stock von A1. Als Schwerpunkt will er die Digitalisierung als Zukunftschance für Gesellschaft und Wirtschaft forcieren.

Paier bedankte sich bei seinem Vorgänger, Alexander Stock, CTO von A1, für die gute Aufbereitung aller vom FMK behandelten Themen im vergangenen Jahr und bei der Generalversammlung für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

„Österreichs Mobilfunknetzbetreiber werden die 5G-Ausbau-Auflagen der RTR in diesem Jahr erfolgreich erfüllen“, so Paier in einem ersten Statement als FMK-Präsident, „damit tragen wir wesentlich zur Digitalisierung Österreichs bei. Um diese Zukunftschance für die Gesellschaft und die Wirtschaft Österreichs zu wahren, werden wir unsere Netze über diese Auflagen hinaus weiter ausbauen und modernisieren. Dabei wird uns das Forum Mobilkommunikation als unternehmensübergreifende Interessensvertretung unterstützen!“

Mario Paier, 54, ist Head of Strategy and Technology bei Drei. Paier beschäftigt sich seit seinem Studium an der TU Wien mit Mobilfunk, seine Dissertation schrieb er zum Thema „Frequenzmanagement in der Mobilkommunikation in Österreich“. Bevor er seine Karriere bei Drei Österreich im Jahr 2002 begann, war er technischer Mitarbeiter der Rundfunk und Telekom Regulierungsbehörde.