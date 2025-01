Ceconomy: Bilanz Q4 und GJ 2024

MediaMarkt(Saturn): „Wir haben abgeliefert“

Die Branche | 1 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 20.01.2025

Die MediaMarkt(Saturn)-Mutter Ceconomy veröffentlichte die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 und zeigt sich angesichts dieser Bilanz sehr erfreut. Umsatz sowie bereinigtes EBIT stiegen. Die Veränderung des Geschäftsmodells schreite voran, die Wachstumsfelder liefern stark ab und auf Jahresbasis wurde der bisherige Höchstwert in Sachen Kundenzufriedenheit erreicht, wie der Retailer berichtet.

Ceconomy CEO Dr. Karsten Wildberger sagte angesichts der Bilanz 2024: „Wir haben abgeliefert – und das in einem äußerst herausfordernden Marktumfeld. Wer an elektronische Geräte denkt, denkt an MediaMarktSaturn. Unser Ziel ist es, dass unsere Kunden jederzeit einen schnellen Weg zu uns finden – egal ob online, via App oder stationär. Das ist für uns Omnichannel in Bestform. Und dass wir mit diesem Anspruch auf dem richtigen Weg sind, zeigen unsere Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Ich danke unseren Kunden für ihr Vertrauen und unseren Mitarbeitenden für ihre Leistung. Wir werden diesen Erfolgskurs konsequent fortsetzen.“

Bereits sieben Quartale in Folge profitables Wachstum

Im Geschäftsjahr 2023/24 steigerte Ceconomy den Umsatz laut eigenen Angaben um 5,3% auf 22,4 Mrd. Euro. Der Umsatz wuchs in allen vier Quartalen. Das bereinigte EBIT2 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 26% auf 305 Mio. Euro. „Ceconomy verbesserte damit im siebten Quartal in Folge die Profitabilität. Damit hat Ceconomy die selbst gesteckten Finanzziele für dieses Geschäftsjahr erreicht und ist auf einem guten Weg, seine Mittelfristziele zu erfüllen“, so Wildberger, laut dem die Ceconomy -Wachstumsfelder 32% zum Bruttogewinn der Gruppe beitragen.

Gleichzeitig habe Ceconomy ein deutlich verbessertes Nettoergebnis erzielt: „Im Geschäftsjahr 2023/24 wurde ein Nettogewinn von 77 Mio. Euro erreicht, nachdem im Vorjahr noch ein negatives Ergebnis in Höhe von minus 37 Mio. Euro verzeichnet wurde. Das entspricht einem Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,16 Euro – ein starker Anstieg um 0,24 Euro. Das bereinigte EPS, das die operative Leistung genauer widerspiegelt, liegt bei 0,22 Euro“, so das Unternehmen in einer Aussendung.

Ceconomy CFO Dr. Kai-Ulrich Deissner sagt dazu: „Unsere guten Ergebnisse zeigen, dass wir zu unseren Zusagen stehen und unsere ambitionierten Prognosen erfolgreich bestätigen. Das Unternehmen ist finanziell stabil aufgestellt und wird von einem engagierten Team getragen. Wir haben mit strikter Kostendisziplin gewirtschaftet und uns schlanker aufgestellt. Mit diesem Potenzial und dieser Stärke wollen wir unsere Entwicklung und unser Wachstum konsequent weiter vorantreiben. Insbesondere in unseren neuen Geschäftsbereichen liegen große Chancen, die wir weiterhin gezielt nutzen. Perspektivisch sollen auch unsere Aktionäre wieder von diesem Erfolg mit einer attraktiven Ausschüttung profitieren.“ Das Unternehmen strebe zukünftig eine Ausschüttungsquote von 10% bis 25% des Ergebnisses je Aktie an. Dabei werde stets sowohl der Kapitalbedarf für bestehende als auch für neue Geschäftsvorhaben berücksichtigt.

Erfolgreich positioniert

Wie Ceconomy meint, sei ein entscheidender Faktor für die positive Entwicklung im abgelaufenen Jahr, die erfolgreiche Positionierung weg vom klassischen Retailer hin zu einer kundenzentrierten Omnichannel-Serviceplattform. „Durch die intelligente Verknüpfung des stationären Handels mit den Online-Kanälen und die gezielte Weiterentwicklung neuer Geschäftsfelder, die das Kerngeschäft ergänzen und maßgeblich zur Profitabilität beitragen, wurde eine starke Basis geschaffen. Die Wachstumsbereiche wie Services & Solutions, Marketplace, Retail Media und Eigenmarken ermöglichten es, trotz eines herausfordernden Marktumfelds starke Ergebnisse zu erzielen“, erklärt Wildberger.

Modernisierung der Märkte und Ausbau des Storeportfolios

Inzwischen sind 64% der Märkte in Europa in einem neuen Look gestaltet (GJ 2022/23: 50%). Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025/26 sollen über 90% der Märkte in allen elf Ländern, in denen das Unternehmen präsent ist, in einem neuen Design noch attraktiver für die Kunden sein und das Einkaufserlebnis noch weiter verbessern.

Im Geschäftsjahr 2023/24 hat MediaMarktSaturn unter anderem drei neue „Lighthouses“ in Deutschland, Österreich und der Türkei eröffnet – darunter auch den größten Electronics-Store Europas in Hamburg mit rund 15.000 m² Fläche. Zur Erinnerung: „Lighthouses“ sind riesige Flagship-Stores in attraktiver Lage.

Online-Wachstum und Services & Solutions

Auch online performed MediaMarktSaturn erfolgreich. Der Online-Anteil (inkl. Net Merchandise Value des Marketplace) lag im vergangenen Jahr laut Unternehmensangaben bei knapp 24%. Der Online-Umsatz 3 ist um 7,3% auf 5,1 Mrd. € gewachsen (GJ 2022/23: 4,8 Mrd. €). Für das Geschäftsjahr 2025/26 ist ein Online-Anteil von 30% geplant.

Der Ertrag mit Operational Services & Solutions erhöhte sich um 17%. Der Operational Services & Solutions-Ertrag am Gesamtumsatz lag bei 5,1%. Ziel ist es, diesen Ertragsanteil bis zum Geschäftsjahr 2025/26 auf 5,5% des Gesamtumsatzes zu steigern. Insbesondere die Angebote rund um Geräteversicherungen, Garantieverlängerungen und Telekommunikation seien im vergangenen Geschäftsjahr stark nachgefragt gewesen. Und auch der Reparaturservice wurde von den Kunden positiv angenommen, wie Ceconomy berichtet.

Retail Media erreicht Mittelfristziel vorzeitig

Ceconomy ist ja vor einiger Zeit ins Retail Media-Business eingestiegen. Bei Retail Media nutzen Einzelhändler ihre Plattformen – wie Websites, Apps oder stationäre Filialen – als Werbefläche für Marken, um Kampagnen basierend auf Kundendaten und Einkaufsverhalten zu ermöglichen. Der Retail-Media-Ertrag von Ceconomy ist um 30 Mio. € auf 48 Mio. € gewachsen. Damit hat Ceconomy das angestrebte Ertragsziel von 45 Mio. € für das Geschäftsjahr 2025/26 übertroffen. Hier werde MediaMarktSaturn weiter unter anderem in Künstliche Intelligenz und datengetriebene Produkte investieren, um weiter zu wachsen, wie es heißt.

Marketplace & Eigenmarkenanteil

Nach dem Roll-out im letzten Geschäftsjahr in Italien und den Niederlanden ist der Marketplace mittlerweile in fünf Ländern verfügbar. Hier bieten rund 1.600 Verkäufer ca. 2 Mio. Produkte an. Ceconomy konnte den Marketplace-Umsatz (Gross Merchandise Value) auf 277 Mio. € steigern. Dies entspreche einem Plus von 140 Mio. €. Zum Ende des Geschäftsjahres 2025/26 strebt Ceconomy 750 Mio. € an. Im Geschäftsjahr 2024/25 soll der Marketplace in Belgien, Polen und der Türkei an den Start gehen.

Der Ceconomy-Eigenmarkenanteil am Gesamtumsatz verbesserte sich leicht auf 2,7% (GJ 2022/23: 2,4%). Wachstumstreiber dabei waren Elektrogroßgeräte, TV und Accessoires. Hier sieht das Unternehmen weiteres Potential und habe bereits in Verbesserungen des Warenangebots investiert.

Ausblick

Ceconomy möchte sein Wachstum klarerweise weiter fortsetzen. Das Unternehmen rechnet mit einem moderaten Anstieg des währungs- und portfoliobereinigten Gesamtumsatzes. Alle Segmente sollen dabei zum Umsatzwachstum beitragen. „Das bereinigte EBIT soll hingegen deutlich wachsen“, wie Wildberger sagt. „Die erwartete Verbesserung des bereinigten EBIT ist auf die Segmente DACH und West-/Südeuropa zurückzuführen.“

Abschließend sagt der CEO: „Im Namen aller unserer Mitarbeiter danke ich unseren Kunden, dass wir für sie die Nummer eins sind. Wir wollen weiter daran arbeiten und investieren, unser Geschäftsmodell zu einem Plattformansatz zu wandeln und noch mehr Möglichkeiten für unsere Kunden zu bieten. Wenn uns das gelingt, dann sind wir auch in Zukunft erfolgreich“