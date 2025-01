PV-Branche schlägt Alarm

Wir appellieren an Sie als Verantwortliche, das Vertrauen in die Politik wieder zu stärken und die geplante Wiedereinführung von Steuern auf kleine PV-Anlagen ernsthaft zu überdenken. Hochachtungsvoll, Herbert Paierl, Vorstandsvorsitzender Bundesverband Photovoltaic Austria Vera Immitzer, Geschäftsführerin Bundesverband Photovoltaic Austria

„Kaputtsparen der Energiewende“

Vor einem „kurzsichtigen Kaputtsparen der Energiewende“ warnt der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ): Trotz aller Budgetzwänge muss der Ausbau erneuerbarer Energie konsequent weiterverfolgt werden. Investitionsanreize im Bereich Erneuerbare Energie, ob für den Heizungstausch, die Stromerzeugung oder den Netzausbau, sind keine verlorenen Ausgaben, sondern machen sich vielfach bezahlt: Energiesicherheit, Klimaschutz, Konjunkturmotor , sagt Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des EEÖ. Wie der EEÖ informiert, habe allein die Förderung für den Heizungstausch 2024 mehr als 50.000 Arbeitsplätze abgesichert. Arbeitsplätze stehen auch mit der geplanten Abschaffung der unbürokratischen Mehrwertsteuerbefreiung für kleine Photovoltaik-Anlagen auf dem Spiel, so der EEÖ: „Mit diesen Streichungen nimmt man den Menschen in Österreich von einem Tag auf den anderen unbürokratische Möglichkeiten für mehr Unabhängigkeit und Selbstbestimmung bei der Versorgung mit sauberer Energie. Aber auch für Unternehmen bringe das Vorhaben höchste Unsicherheit. Während die Regierung in der aktuell schwierigen Wirtschaftslage eigentlich ein positives Investitionsklima schaffen müsste, verhindert sie mit diesen Stop-and-Go-Aktionen Planung.

Österreichs Energie- und Klimaziele seien zudem weit mehr als unverbindliche Absichtserklärungen, erinnert die EEÖ-Geschäftsführerin. „Wenn das Land seine Ziele nicht erreicht, sind laut WIFO bis zu neun Milliarden Euro für CO2-Zertifikate fällig“, sagt die EEÖ-Geschäftsführerin. „Wer jetzt beim Ausbau erneuerbarer Energie undifferenziert kürzt und verhindert, zahlt am Ende des Tages die doppelte Zeche dafür.“ Der EEÖ betont zudem, dass in kaum einem anderen Bereich in den nächsten Jahren derart viele Investitionen zu erwarten sind, wie im Bereich der Energietransformation: 900 000 Gasheizungen und 600 000 Ölheizungen sind zu tauschen, bis zu 39 TWh an erneuerbaren Strom sind bis 2030 zusätzlich auszubauen, zahlreiche Gebäude müssen saniert, das Stromnetz muss über die nächsten 15 Jahre um etwa 53 Milliarden Euro ausgebaut werden.

Geradliniger Kurs gefordert

Auch der Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ) meldet sich zu Wort und appelliert an die Koalitionsverhandler, die E-Mobilitätsförderungen beizubehalten. Die bisher getroffenen Entscheidungen zur Förderung der E-Mobilität sind aus Sicht des BEÖ weiterhin notwendig und dürfen dem Sparstift nicht zum Opfer fallen. „Eine künftige Bundesregierung ist gut beraten, den Ausbau der E-Mobilität weiterhin voranzutreiben“, so Andreas Reinhardt, Vorsitzender des Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ). Dazu zählen: die Beibehaltung der Ankaufsprämie für E-PKW (Privatpersonen), Förderprogramme für den Umstieg von Nutzfahrzeugen und Busflotten auf emmissionsfreie Antriebe, sowie die Fortführung der Steuererleichterungen für E-Fahrzeuge. „Bereits beschlossene Maßnahmen zurückzudrehen, würde die dringend notwendige Mobilitätswende verzögern und den Standort Österreich im globalen Wettbewerb zurückwerfen“, warnt Reinhardt.