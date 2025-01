Trainee (m/ w/ d) mit Schwerpunkt Vertrieb und Key Account in 2351 Wr. Neudorf

De’Longhi – Kenwood sucht Trainee mit Schwerpunkt Vertrieb und Key Account

Die österreichische Tochtergesellschaft De’Longhi - Kenwood GmbH mit Sitz in Wr. Neudorf, welche die Marken De’Longhi, Kenwood, Haushaltsgeräte der Marke Braun, sowie nutribullet vertreibt, sucht für die Marketing Abteilung zum ehestmöglichen Zeitpunkt eine/n Trainee in Vollzeit (38,5 Stunden) mit Schwerpunkt Vertrieb und Key Account (w/ m/ d).

Die De’Longhi-Kenwood GmbH ist Teil der globalen De’Longhi Group, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Haushaltsgeräteindustrie. Mit mehr als 10.000 Mitarbeitern verkauft das Unternehmen seine Produkte weltweit, in über 100 Ländern. „Unsere Werte – Tradition, Leidenschaft, Mut, Teamarbeit, Ambition, Kompetenz und Respekt – bilden das Herzstück unserer Unternehmenskultur und leiten uns in unserer täglichen Arbeit sowie bei der Umsetzung unserer Projekte“, so das Unternehmen.

Die Position

De’Longhi beschreibt die Position wie folgt:

„Als Trainee mit Schwerpunkt Vertrieb und Key Account Management unterstützt Du unser Vertriebsteam in der Kundenbetreuung und Neukundenakquise, lernst die Grundlagen des Key Account Managements kennen und übernimmst eigene Vertriebsprojekte. Du bringst ein abgeschlossenes Studium, erste Praxiserfahrung im Vertrieb sowie ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten mit. Nach dem erfolgreichen Abschluss des 24-monatigen Ausbildungsprogramms bieten wir Dir aussichtsreiche Karrierechancen und Weiterbildungsmöglichkeiten.“

Die Aufgaben

Einarbeitung in die Vertriebsprozesse : Du lernst die Grundlagen und Strategien unseres Vertriebs kennen, inklusive Produkt- und Marktanalysen.

: Du lernst die Grundlagen und Strategien unseres Vertriebs kennen, inklusive Produkt- und Marktanalysen. Kundenbetreuung : Du unterstützt unser Vertriebsteam bei der Betreuung eines speziellen Verkaufsgebiets im Bereich Großraum Wien, Niederösterreich und Burgenland und der Entwicklung von bestehenden Kundenbeziehungen.

: Du unterstützt unser Vertriebsteam bei der Betreuung eines speziellen Verkaufsgebiets im Bereich Großraum Wien, Niederösterreich und Burgenland und der Entwicklung von bestehenden Kundenbeziehungen. Neukundenakquise : Mitarbeit bei der Identifikation und Ansprache potenzieller Neukunden.

: Mitarbeit bei der Identifikation und Ansprache potenzieller Neukunden. Key Account Management : Du lernst die Betreuung und Weiterentwicklung unserer Schlüsselkunden unter Anleitung erfahrener Key Account Manager.

: Du lernst die Betreuung und Weiterentwicklung unserer Schlüsselkunden unter Anleitung erfahrener Key Account Manager. Vertriebsprojekte : Übernahme von eigenen Projekten im Vertriebsbereich, inklusive Planung, Umsetzung und Erfolgskontrolle.

: Übernahme von eigenen Projekten im Vertriebsbereich, inklusive Planung, Umsetzung und Erfolgskontrolle. Markt- und Wettbewerbsanalysen : Durchführen von Marktanalysen zur Identifizierung neuer Geschäftsmöglichkeiten.

: Durchführen von Marktanalysen zur Identifizierung neuer Geschäftsmöglichkeiten. Verkaufspräsentationen : Erstellung und Durchführung von Verkaufspräsentationen für Kunden und interne Stakeholder.

: Erstellung und Durchführung von Verkaufspräsentationen für Kunden und interne Stakeholder. Vertragsverhandlungen : Unterstützung bei Vertragsverhandlungen und der Ausarbeitung von Angeboten.

: Unterstützung bei Vertragsverhandlungen und der Ausarbeitung von Angeboten. Feedback und Reporting: Regelmäßige Berichterstattung über Fortschritte und Ergebnisse an die Vertriebsleitung

Das Profil

Der Bewerber bzw. die Bewerberin sollte folgendes Profil erfüllen:

Abgeschlossenes Studium : Bachelor- oder Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre, Marketing oder einem verwandten Studiengang.

: Bachelor- oder Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre, Marketing oder einem verwandten Studiengang. Erste Praxiserfahrung : Idealerweise Praktika oder Werkstudententätigkeiten im Bereich Vertrieb, Kundenbetreuung oder Marketing.

: Idealerweise Praktika oder Werkstudententätigkeiten im Bereich Vertrieb, Kundenbetreuung oder Marketing. Kommunikationsstärke : Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.

: Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch. Kundenorientierung : Hohes Maß an Kundenorientierung und die Fähigkeit, langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen und zu pflegen.

: Hohes Maß an Kundenorientierung und die Fähigkeit, langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen und zu pflegen. Analytische Fähigkeiten : Stark ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten.

: Stark ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten. Teamplayer : Fähigkeit zur Zusammenarbeit in einem dynamischen Team sowie selbstständiges Arbeiten.

: Fähigkeit zur Zusammenarbeit in einem dynamischen Team sowie selbstständiges Arbeiten. Flexibilität und Reisebereitschaft

und Reisebereitschaft Fundierte MS-Office sowie SAP Kenntnisse

Unternehmerischer Ansatz und starke Hands-on-Mentalität

De’Longhi bietet:

Wir bieten Ihnen eine erfolgsorientierte, professionelle und auf Wachstum ausgerichtete Unternehmensumgebung mit einem hoch motivierten Team. Wir schätzen Menschen, die sich persönlich schnell für die übernommenen Aufgaben und Lösungen verantwortlich fühlen und deren Umsetzung realisieren. Über die vielseitigen und spannenden Aufgaben hinaus bieten wir ein Jahresbruttogehalt ab 36.000,- Euro (Überzahlung aufgrund von Qualifikation und Erfahrung möglich), flache Hierarchien mit schnellen Entscheidungswegen und interessante Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. Aussicht auf eine Übernahme in eine Festanstellung nach erfolgreichem Abschluss des Traineeprogramms.

Unternehmen De’Longhi - Kenwood GmbH Kontakt Lukas Pelikan, lukas.pelikan@delonghigroup.com Link https://www.delonghigroup.com/en