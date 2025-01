Neues TV-Line-up, biegbarer Gaming-Monitor und Lifestyle-Projektoren

LG auf der CES 2025

LG stellte auf der CES 2025 eine neue Generation von OLED-Fernsehern vor. (© LG)

LG Electronics (LG) präsentierte auf der CES in Las Vegas seine neuen Produkthighlights für 2025, darunter die neue OLED evo TV-Serie, den biegbaren 5K2K Gaming-Monitor sowie zwei neue Lifestyle-Projektoren.

LG präsentierte auf der CES in Las Vegas seine neueste OLED evo TV-Serie 2025, die unter anderem den OLED evo M5 mit der Zero Connect Box für kabellose Bild- und Tonübertragung, sowie das Modell OLED evo G5 umfasst. Auszeichnen sollen sich die neuen OLED evo-Fernseher durch ihre verbesserte Brightness Booster Ultimate-Technologie, die für eine bis zu dreimal höhere Helligkeit im Vergleich zu herkömmlichen LG OLED-Modellen sorgen soll. Zudem bestechen die Modelle durch perfekte Schwarzwerte, präzise Farbreproduktion und hohe Performance-Stabilität. Außerdem neu in 2025: LGs OLED evo 4K-TVs unterstützen den Filmmaker Mode mit Ambient Light Compensation. Diese Funktion misst die Beleuchtungsbedingungen am Aufstellort des TVs und passt die Bildeinstellungen automatisch an. Für Gamer bietet die neueste OLED evo-Serie Features wie die variable Bildwiederholfrequenz (VRR) von 165 Hz5 bei 4K-Auflösung. Die Fernseher bieten laut Hersteller flüssiges, ruckelfreies Gameplay mit minimalem Input Lag und bis zu 165 Bildern pro Sekunde.

Ausgestattet mit dem α11 AI-Prozessor der zweiten Generation bieten die 2025er OLED evo-Modelle nach eigenen Angaben eine nochmals verbesserte Bild- und Tonqualität. Der AI Sound Pro soll für fülligen, immersiven Sound mit virtuellem 11.1.2-Kanal-Raumklang sorgen. Die Assistenzsysteme AI Picture/Sound Wizard passen Bild- und Toneinstellungen mithilfe künstlicher Intelligenz an. Die webOS-Oberfläche der OLED evo TVs bietet einen schnellen Zugriff auf Inhalte und Einstellungen und umfasst Unterstützung durch den LG AI Chatbot sowie Microsoft Copilot. Zudem stellt das webOS Re:New-Programm funktionale Aktualisierungen der Plattform für einen Zeitraum von fünf Jahren bereit. Ein OLED evo TV des Modelljahrs 2025 erhält demnach Updates bis 2029, wodurch neue Software-Funktionen verfügbar bleiben.

Neuer Gaming-Monitor

Außerdem präsentierte LG auf der CES 2025 die LG UltraGear GX9-Serie. Das Highlight der neuen Produktlinie ist der 45GX990A: Der nach eigenen Angaben weltweit erste biegbare OLED-Bildschirm mit 5K2K-Auflösung. Er ist dreifacher Gewinner bei den CES 2025 Innovation Awards und erhält unter anderem die Auszeichnung „Best of Innovation“. Die neue Serie umfasst außerdem einen All-in-One Smart Gaming Monitor sowie weitere Modelle. Die Monitore sind mit der zweiten Generation von LGs Dual-Mode-Technologie ausgestattet. Diese ermöglicht es, Seitenverhältnisse (21:9 oder 16:9) und Bildgrößen (39, 34 oder 27 Zoll) anzupassen. Außerdem können Nutzer per Knopfdruck zwischen verschiedenen, voreingestellten Bildschirmauflösungen und Bildwiederholfrequenzen wechseln.

Last but not least stellte LG auf der CES 2025 zwei neue Lifestyle-Projektoren vor. Das mit dem CES Innovation Award ausgezeichnete Modell PF600U vereint Projektor, Bluetooth-Lautsprecher und LED-Stimmungslicht in einem Gerät. Der CineBeam S (Modell PU615U) soll als kleinster 4K Ultra-Short-Throw-Projektor von LG überzeugen.