Save the date

Jetzt anmelden: PV Kongress 2025 am 18. März

Photovoltaik Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 22.01.2025

Am 18.März findet der PV-Kongress 2024 statt. Die Teilnehmer dürfen sich wieder auf ein spannendes Programm freuen. (© PV Austria)

PV Austria lädt zum diesjährigen PV-Kongress am 18. März ein. Es werden wie gewohnt aktuelle politische Entwicklungen, Neuheiten zu PV-Themen sowie spannende Projekte vorgestellt. Teilnehmer dürfen sich zudem auf neue Forschungsergebnisse, Praxisberichte und zukunftsweisende Konzepte freuen.

Thematisch startet der PV Kongress heuer gleich mit zwei fulminaten Keynotes: Herbert Diess (Infineon Technologies AG und ehem. CEO Volkswagen AG) und Monika Köppl-Turyna (Direktorin von EcoAustria – Institut für Wirtschaftsforschung) werden den Kongress inhaltlich eröffnen. Mit dem weiteren Kongressprogramm werden die aktuellen Entwicklungen in der PV-Welt beleuchtet und praxisnahe Wege aufgezeigt, wie Politik, Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam an einer erfolgreichen Energiewende arbeiten können. Renommierte Experten werden dabei neueste Forschungsergebnisse, Praxisberichte und zukunftsweisende Konzepte vorstellen: von KI-gesteuerten Energiegemeinschaften und erfolgreichen PV-Projekten in Unternehmen bis hin zum jährlichen „PV-Jour-Fixe“ mit aktuellen Änderungen bei Normen, Förderungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Themen

Flexibilitätsrevolution mit Stromspeicher und Netztarife 2.0 – Projektpräsentation und Einblick in die Wissenschaft

Energie für die Wirtschaft – Mit Beiträgen zur gemeinschaftlich Stromerzeugung und Nutzung anhand spannender Praxisbeispiele

PV-Jour-Fixe mit Updates aus erster Hand mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, dem Klima- und Energiefonds sowie der E-Control

Details

WANN? 18. März 2025 | 10:00 – 17:00 Uhr

WO? Austria Center Vienna | Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Teilnahmekosten

Teilnahmegebühr für PV Austria Mitglieder: 195,- Euro exkl. MwSt.

Teilnahmegebühr für Nicht-Mitglieder: 390,- Euro exkl. MwSt.

Es gibt keine Möglichkeit einer Online-Teilnahme.

Anmeldeschluss: 4. März 2025

Zur Anmeldung geht es hier.