Ab sofort gültig

Panasonic: Preissenkungen für ausgewählte OLED TVs

Multimedia | 1 | | Julia Jamy | 22.01.2025

Panasonic senkt die Preisempfehlungen für einige Modelle der OLED-TV-Serien Z90A und Z95A. (© Panasonic)

Panasonic senkt die Preisempfehlungen für einige TV-Modelle. Je nach Ausführung sind die UVPs um bis zu 500 Euro gesunken. Die neuen unverbindlichen Preisempfehlungen sind seit dem 13.01.2025 gültig und gelten für die 65er und 55er Modelle der beiden Ultra HD OLED-Flaggschiff-Serien Z90A und Z95A.

Panasonic startet in das neue Jahr mit einer dauerhaften Preissenkung für die 65er und 55er Modelle der beiden Ultra HD OLED-Flaggschiff-Serien Z90A und Z95A. Wie Panasonic in einer Aussendung mitteilt, haben die Fernseher der Z95A- und Z90A-Serien zahlreiche Auszeichnungen für ihre Bildqualität und innovative Technologien erhalten. Beide Panasonic Premium TV-Serien verfügen über integriertes Fire TV. „Hierdurch werden die bekannten Stärken von Panasonic wie modernste Gaming-Funktionen sowie überragende Bild- und Ton-Qualität mit den vielen Möglichkeiten von Fire TV bereichert: von Sprachsteuerung über personalisierte Empfehlungen bis hin zur Steuerung des Smart Homes“, so der Hersteller. „Mit dieser Preissenkung werden unsere Panasonic Premium Modelle noch attraktiver. Wir sind stolz darauf, unseren Kunden innovative und qualitativ hochwertige Produkte mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis bieten zu können“, sagt Dirk Schulze, Senior Manager Marketing TV (Europe) bei Panasonic.

Die neuen unverbindlichen Preisempfehlungen: TV-65Z95AEG: 3.899,00 TV-55Z95AEG: 2.999,00 TV-65Z90AE9: 3.299,00 TV-65Z90AE8: 3.299,00 TV-65Z90AE7: 3.299,00 TV-65Z90AE6: 3.299,00 TV-55Z90AE9: 2.499,00 TV-55Z90AE8: 2.499,00 TV-55Z90AE7: 2.499,00 TV-55Z90AE6: 2.499,00