Expert: Lehrlingscollege 1 eröffnet das Weiterbildungsjahr

23.01.2025

19 Lehrlinge nahmen vom 14. bis 16. Jänner 2025 am LEhrlingscollege 1 von Expert teil. (© Expert)

Von 14. bis 16. Jänner fand in der Expert-Zentrale in Wels das erste Lehrlingscollege des Jahres 2025 statt. Insgesamt 19 Lehrlinge im ersten Lehrjahr aus den Bereichen Fachhandel, Elektroinstallation sowie Heizung, Klima, Lüftung und Sanitär (HKLS) nahmen teil, um sich wertvolles Wissen und praktische Fähigkeiten für ihre berufliche Zukunft anzueignen. Die Schwerpunkte des College lagen in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation.

„Dieses umfassende Programm bietet unseren Mitgliedsbetrieben eine ideale Unterstützung, damit ihre Lehrlinge ihre Fähigkeiten erweitern und im Unternehmen einbringen können“, erklärte Expert-GF Alfred Kapfer zu dem Programm. Dazu erhielten die Jugendlichen praxisnahe Impulse, wie sie ihre eigene Wirkung auf andere besser verstehen und gezielt steuern können. Das Ziel der Zusatzausbildung war es, sowohl die Selbstwahrnehmung der Jugendlichen als auch die Wahrnehmung anderer zu schärfen und so eine effektive Kommunikation zu fördern.

Ein Highlight für die Lehrlinge war wieder die Einheit mit Christoph Hippmann zum Thema modernen Umgangsformen. Dieser Programmpunkt stößt jedes Jahr auf großes Interesse, da er den Lehrlingen wertvolle Tipps für ein sicheres und höfliches Auftreten vermittelt. Die praxisorientierten Ratschläge tragen dazu bei, das Selbstbewusstsein zu stärken und die Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern.

Beim diesjährigen Lehrlingscollege hatte der Industriepartner AVM erstmals die Gelegenheit, einen eigenen Programmpunkt zu gestalten. Eine Chance, welche seitens des Netzwerkspezialisten gerne aufgegriffen wurde, wie Klaus Stumptner, B2B Salesmanager Österreich bei FRTZ! betonte: „Es war uns eine große Freude, am Expert Lehrlingscollege teilzunehmen und den jungen, engagierten Menschen die Produkte von FRITZ! näherzubringen. Das Interesse und die vorbildliche Mitarbeit der Lehrlinge haben uns sehr beeindruckt. Dank ihres Engagements werden sie in der Lage sein, ihren Kunden in Zukunft noch besser passende Lösungen zum Thema Heimvernetzung anzubieten. Wir sind überzeugt, dass sie mit dem erworbenen Wissen und den praktischen Erfahrungen einen wertvollen Beitrag zur Digitalisierung leisten werden.“

Christoph Haupt und Thomas Altenstrasser von AVM präsentierten in diesem Zusammenhang den angehenden Fachkräften die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Fritz-Produkte – sowohl für den privaten Gebrauch als auch in Unternehmensumfeldern. Die beiden Experten gaben Einblicke in moderne Netzwerktechnologien und erklärten, wie die Lösungen von AVM den Arbeitsalltag und das Zuhause smarter machen.

Den Abschluss der dreitägigen Schulung bildeten eine Führung durch die Expert-Zentrale sowie das traditionelle Kamingespräch beim gemeinsamen Abendessen mit Geschäftsführer Alfred Kapfer. Bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ist die Mischung aus weiterführender Ausbildung und Persönlichkeitsschulung sowie das Kennenlernen der Expert-Kooperation wieder gut angekommen. So erklärte Elena Ranacher, Lehrling bei Elektro Ortner in Lienz: „Mir hat gefallen, dass wir einen Einblick in die Expert Welt bekommen haben und, dass wir auch das Lager in der Zentrale anschauen durften. Wir haben beim Lehrlingscollege darüber gesprochen, wie einen guten Eindruck beim Kunden machen und wie ich mit dem Kunden in Kontakt trete. Bei Teamspielen konnte ich die Lehrlinge aus den anderen Betrieben besser kennenlernen. Ich freue mich aufs Lehrlingscollege 2.“