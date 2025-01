Zertifikat als „eine der leisesten Maschinen ihrer Art“

Neu: KitchenAid Kaffeevollautomat KF8 Artisan

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 23.01.2025

Der neue KitchenAid Kaffeevollautomat KF8 ARTISAN gilt als „einer der leisesten Maschinen seiner Art“.

Von KitchenAid gibt es den neuen Kaffeevollautomaten KF8 Artisan, der durch leisen Betrieb, Vielseitigkeit und Funktionalität überzeugen soll, und dafür bereits zwei Auszeichnungen erhalten hat: den RedDot Design Award 2024 sowie die Zertifizierung durch Quiet Mark als „eine der leisesten Maschinen ihrer Art“.

Der erste Kaffee des Tages ist für viele Menschen ein unverzichtbares Morgenritual. Doch eine laute Maschine kann für schlafende Familienmitglieder schnell zur morgendlichen Störung werden. Nicht so mit dem neuen KitchenAid Kaffeevollautomaten KF8 Artisan,

Der Kaffeevollautomat KF8 Artisan präsentiert sich del und robust. Er ist ganz in Metall verkleidet und in vier Farben, die zu jeder Einrichtung passen, erhältlich. Der Vollautomat wird über ein 5-Zoll-Farbtouchscreen bedient. Ob Espresso, Cappuccino, Flat White oder Americano etc. – unter den mehr als 40 voreingestellten Rezepten sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. In sechs Benutzerprofilen können mehrere Drinks mit individuellen Spezifikationen – etwa in Bezug auf Stärke, Milchart, Reihenfolge von Milch oder Kaffee und Temperatur – zusätzlich gespeichert werden.

„Nahezu lautlos“

Als besondere Stärke dieser Kaffeemaschine wird der „nahezu lautlose Betrieb“ hervorgehoben. „Vom Bohnenmahlen bis zum Brühen – jede Phase des Prozesses ist so optimiert, dass die Geräuschentwicklung minimal bleibt“, erklärt KitchenAid.

Als weiteres Highlight gilt der austauschbare Bohnenbehälter (270 g). So kann zwischen verschiedenen Kaffeesorten gewechselt werden – sei es ein kräftiger Espresso am Morgen, ein entkoffeinierter Genuss am Nachmittag oder eine Spezialität für Gäste. Zusätzlich kann über den Bypass-Schacht für gemahlenen Kaffee das Mahlwerk leicht umgangen werden, um schnell eine neue Kaffeesorte auszuprobieren.

Der Milchaufschäumer erhitzt und macht Schaum nicht nur aus Kuhlmilch, sondern auch aus pflanzlichen Alternativen wie Hafer-, Mandel- oder Sojamilch. Wer möchte, kann einen zusätzlichen Aufschäumer als Ergänzung erwerben, um noch schneller zwischen verschiedenen Milchsorten zu wechseln. „So lassen sich verschiedene Sorten parallel nutzen, ohne den Aufschäumer zwischendurch reinigen zu müssen“, sagt der Hersteller.

Die Reinigung des Vollautomaten sei zusätzlich kein Problem, wie KitchenAid sagt. „Die Clean me Anzeige erinnert rechtzeitig an den automatischen Reinigungszyklus. So bleibt die Maschine hygienisch sauber und stets einsatzbereit.“

Der KitchenAid Kaffeevollautomat KF8 ARTISAN (5KES8558) hat eine UVP von 1.999,- Euro.