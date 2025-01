M. Stiblo folgt auf I. Meyer

Neues Gesicht im VARTA Vertriebsteam

Die Branche | 0 | Menschen | Stefanie Bruckbauer | 23.01.2025

Manfred Stiblo ist neues Mitglied im VARTA Consumer Austria Vertriebsteam. (Bild: VARTA)

Im VARTA Vertriebsteam gab es Ende letzten Jahres einen Wechsel. Manfred Stiblo hat in Ost-Österreich die Betreuung des Elektrogroß- und -einzelhandels, des Baumarktbereichs und damit die Agenden von Ingo Meyer übernommen.

Seit November 2024 betreut Manfred Stiblo bei der VARTA Consumer Austria GmbH den Elektrogroßhandel, den Elektroeinzelhandel und den Baumarktbereich in der Region Ost (also Niederösterreich, Wien und nördliches Burgenland).

VARTA Consumer Austria informiert: „Manfred Stiblo ist ein bekanntes Gesicht in der Branche mit großer Erfahrung im Elektrobereich. Er hat bereits erfolgreich im Vertrieb vieler namhafter Marken wie Samsung, Schneider Electric, Bosch und Siemens, Philips, Russell Hobbs und Remington sowie Fuji Digitale Fotografie gearbeitet.“ Stiblo ist Jahrgang 1970 und kommt aus der Thermenregion in Niederösterreich. Er hat in seiner neuen Position bei VARTA Consumer die Agenden von Ingo Meyer übernommen.