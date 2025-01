Aktuell gesichtet in der Steiermark

REDZAC- und TP-Vision Promo-Car weiter auf Tour

Die Branche | 3 | | Stefanie Bruckbauer | 23.01.2025

Das Team von RED ZAC Kiendler ist begeistert vom Promo-Car der Sonderklasse. (Foto: RED ZAC)

Tirol, zuletzt Salzburg, nun Steiermark – das RED ZAC und TP Vision Promotion-Car, ein eigens gebrandeter BMW i4 eDrive mit M-Paket, ist weiter on Tour ...

Weiter on Tour ist das Promotion-Car von TP Vision und RED ZAC – aktuell in der Steiermark. Hinterm Steuer wechselt sich das Team von RED ZAC Kiendler ab, das den gebrandeten BMW i4 eDrive mit M-Paket – wie schon viele davor – auch als „Highlight und Hingucker der Sonderklasse“ beschreibt. „Unser Team ist schlichtweg begeistert“, bestätigt Paul Kiendler, Geschäftsführer von RED ZAC Kiendler. „Aber auch von unseren Kunden werden wir schon angesprochen – egal ob in Gralla, St. Stefan im Rosental oder Heiligenkreuz am Waasen – mit diesem Fahrzeug fallen wir definitiv positiv auf. Ein Werbeträger auf vier Rädern, den man im wahrsten Sinne des Wortes ‚gesehen haben muss‘. Und natürlich ist es schon ein besonderes Feeling, dass unsere Mitarbeiter mit diesem BMW unterwegs sein können.“ Ziel der Aktion von RED ZAC und TP Vision ist es, Ambilight TV ebenso wie die REDZAC-Händler „ins rechte Licht“ zu rücken.

