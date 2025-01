Förderung von Talenten

Hisense fördert den österreichischen Nachwuchs im Skirennsport

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 24.01.2025

Die Landesskiverbände konnten Hisense als Sponsor für die Jugendarbeit gewinnen. Ziel ist die Förderung von Talenten und emotionaler Ansporn für zukünftige Olympiasieger. (© SLSV)

Hisense unterstützt den österreichischen Jugendskirennsport und möchte mit seinem Sponsoring ein klares Zeichen zur Förderung junger Talente setzen. Das Engagement umfasst sowohl finanzielle als auch materielle Leistungen, um den Nachwuchs bestmöglich auf dem Weg an die Spitze zu begleiten. Derzeit fördert Hisense Kinder- und Jugendskirennen in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg.

Mit gezielten Sponsorleistungen fördert Hisense Kinder von 8-12 Jahren sowie Jugendliche bis 21 Jahre im Rahmen des Niederösterreich Talente Cup in Niederösterreich, des Energie AG Nachwuchscup powered by Hisense in Oberösterreich sowie des FIS Jugend Cup in Salzburg. Insgesamt sponsert Hisense mehr als 40 Rennen. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Hisense Austria, einem Unternehmen, das wie der Salzburger Landesskiverband (SLSV) für Spitzenleistungen und Innovation steht. Diese Zusammenarbeit ermöglicht uns, unsere Athleten auf ihrem Weg zur Weltspitze noch besser zu unterstützen und gleichzeitig den Skisport in Salzburg nachhaltig zu fördern. Gemeinsam setzen wir auf Qualität und Fortschritt. Diese Kooperation ist sowohl für unsere Nachwuchstalente als auch für den gesamten Verband ein großer Gewinn“, ist Bartl Gensbichler von der Kooperation mit Hisense überzeugt.

„Langfristige Motivation und Begeisterung“

„Neben der finanziellen Unterstützung des Rennbetriebes und der austragenden Vereine möchten wir die angehenden Olympiasieger mit unseren Hightech-Produkten emotionalisieren. Ich war selbst im Jugendsport aktiv und erinnere ich mich noch an den Stolz und die Motivation, die mit jeder Auszeichnung einhergingen. Wir wollen mehr als Pokale für die Vitrine schaffen – es geht um langfristige Motivation und Begeisterung“, erklärt Andreas Kuzmits, Geschäftsführer von Hisense Gorenje Austria, das Engagement von Hisense für die Jugendarbeit. Bei der kommenden Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach Hinterglemm, ist Hisense Offical Supplier des Home of Snow, das das TV-Unternehmen mit TV-Großbildschirmen ausstatten wird.