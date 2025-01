Bundesberufsgruppensitzung, Kursreihe und Messen

Intensiver Jahresendspurt für die KEL in OÖ

Multimedia | 0 | Menschen, Veranstaltungen | Wolfgang Schalko | 24.01.2025

Die Bundes-KEL mit den ORF Verantwortlichen Hubert Hawel, Technischer Leiter des Landesstudios OÖ, und Karl Petermichl, Leiter Distribution und Governance (nicht im Bild: Berufsgruppensprecher der KEL NÖ, Frank Käferböck). (© WKO)

Arbeitsreiche Wochen standen für die oberösterreichischen Kommunikationselektroniker im Herbst am Programm: Dafür sorgten die Bundesberufsgruppensitzung, die diesmal bei Servus TV abgehalten wurde, die traditionelle KEL-Kursreihe mit zahlreichen Vortragenden sowie ein Messeauftritt bei der Jugend und Beruf 2024 in Wels und ein Messebesuch bei den Elektrofachhandelstagen in Linz.

Bereits Ende September fand im Zuge der Elektrofachhandelstage in Linz ein Treffen der KEL im ORF Landesstudio OÖ, um die für 7. Jänner 2025 geplante (und am 8. Jänner tatsächlich vollzogene) SD-Abschaltung mit den Verantwortlichen des ORF zu besprechen. Dabei wurde der Termin von Hubert Hawel, Technischer Leiter des Landesstudios OÖ, und Karl Petermichl, Leiter Distribution und Governance, bestätigt und letzte Details geklärt.

KEL-Bundesberufsgruppensitzung bei Servus TV im Red Bull Stadion Salzburg

Auf Einladung von Lisa Lechner, Specialist for Distribution and Licensing bei Servus TV, gastierten die KEL zu ihrer Bundesberufsgruppensitzung in Salzburg, genauer gesagt in einer Skylounge des Senders, wo David Morgenbesser, kaufmännischer Leiter des Red Bull Media House, die Teilnehmer begrüßte und einen kurzen Überblick über die Gegenwart und Zukunft des Senders sowie dessen Inhalte gab. Nachdem sich der TV-Markt für Red Bull sehr positiv entwickelte, sollen die Zugpferde Motorsport, Tennis und Fußball auf jeden Fall erhalten bleiben. Wie Lisa Achleitner, Head of Distribution, and Licensing, ergänzte, sei für Servus TV die Vorreihung in der Programmliste weiterhin ein zentrales Anliegen. Dem Wunsch der KEL, die Berufsgruppe in ihrer Vielfalt in Servus TV präsentieren zu können, wurde als erster Schritt ein Bericht von der nächsten Berufsmesse auf Servus TV in Aussicht gestellt.

Zu den wesentlichen Themen, die in dieser Sitzung behandelt wurden, zählte etwa die weitere Vorgehensweise bei der neuen LAP im Bereich der Kommunikationselektronik, verbunden mit der Frage, ob es nicht einen noch moderner zu gestaltenden, aktualisierten Zweig in der Modulausbildung geben sollte – schließlich gelte es, sich auf die Herausforderungen der nächsten zehn Jahre vorzubereiten, und hier zählen Netzwerktechnik und LWL zu den Betätigungsbereichen der KEL. Ebenfalls thematisiert wurde die stets akute Problematik bei der Ersatzteilbeschaffung, insbesondere (aber nicht nur) ein Hinblick auf den Reparaturbonus. Ein weiterer Punkt betraf die KEL-Kursreihe im Herbst 2025, bei der heuer die Individualität der Bundesländer und damit der Teilnehmer bezüglich der Vorträge wieder im Vordergrund stehen soll. Außerdem war man sich einig, dass das von den KEL über die KEL produzierte Video für die diversen Jugend- und Berufsmessen in Österreich sehr gut die gesamte horizontale Breite der Berufssparte darstellt und damit auch das Ziel, den Besuchern näherzubringen, dass der ehemalige Radio- und Fernsehtechniker ist seit langem ein Kommunikationselektroniker ist, sehr gut erfüllt.

Auf der Agenda stand auch eine Verabschiedung bzw. Ehrung: Nachdem Andreas Gewessler mehr als ein Jahrzehnt Teil der Bundesberufsgruppe war und in dieser Funktion mit seiner Expertise viel zum Fortschritt der Kommunikationselektroniker beigetragen hat, ist er im Sommer 2024 in seinen verdienten Ruhestand getreten. Dafür überreichte der Bundesberufsgruppenvorsitzende Martin Karall die Goldene Anstecknadel der KEL. Darüber hinaus verständigten sich die KEL mit den anwesenden Vertretern des Red Bull Media House über einen „runden Tisch“, aus dem am Ende ein Fernsehbericht entstehen soll, der das breite Aufgabengebiet der KEL und deren enormes Leistungsspektrum zeigt.

Jugend und Beruf 2024 in Wels

Anfang Oktober bildetet die Welser Jugend und Berufsmesse wieder den alljährlichen Pflichttermin für die Kommunikationselektroniker. Erstmals wurde dabei das Berufsbild der Kommunikationselektroniker und der Beleuchter/Beschaller in einem Video präsentiert, was zu sehr interessanten Gesprächen zwischen den künftigen Lehrlingen und deren Eltern mit den anwesenden Vertretern der Berufsschulen und den Funktionären der Wirtschaftskammer führte. Besonders erfreut zeigte sich der Landesinnungsmeister-Stv. Franz „Rocky“ Rockenschaub über das große Interesse am Lehrberuf des Kommunikationselektronikers seitens der weiblichen Besucher. Um der wachsenden Beliebtheit der Messe Rechnung zu tragen, will die Wirtschaftskammer OÖ im heurigen Jahr mit einem neugestalteten Messestand den Auftritt in Wels noch attraktiver gestalten und noch mehr Interesse an den verschiedenen Lehrberufen der Elektriker Österreichs wecken.

Die KEL-Kursreihe 2024

Ein Highlight stellte auch im Oktober 2024 die seit beinahe 20 Jahren ausgetragene und überaus beliebte Kursreihe der oberösterreichischen KEL dar. Für das Event im neu gestalteten und vergrößerten Veranstaltungsbereich der WKO im Europasaal konnten wieder zahlreiche prominente Vortragende gewonnen und ein äußerst abwechslungsreiches Branchenprogramm zusammengestellt werden:

Raik Ziebart (Technische Leitung Kundendienst & Entwicklungsleiter TV, TechniSat Digital GmbH, Deutschland)

Thomas Plank (Aha! A/V-Systemintegration KG, Berufsgruppensprecher Beleuchter/Beschaller OÖ)

Klaus Stumptner (Firma AVM – „FRITZ!Box“)

Martin Seiberl (Teamleitung Servicetechnik, LIWEST Kabelmedien GmbH)

Josef (TV Service, Pregarten) und Jürgen Krenn (fsms GmbH, Leonding)

Franz „Rocky“ Rockenschaub (Rocky´s Profi TV Service, Katzdorf)

Alexander Kerl (ehem. Mitglieder der Bundes-KEL)

Darüber hinaus stellten sich die neuen Eigentümer der Firma fsms, Alex Lumplecker und Melanie Teply, vor und informierten über die neue Serviceorganisation – nicht zuletzt deshalb, da die Beschaffung von Ersatzteilen und die Hilfestellung bei Reparaturen gegenwärtig immer mehr an Bedeutung gewinnt. Seit Herbst 2024 ist fsms autorisierter Servicepartner von großen Marken wie Samsung, LG, Sony, TCL, TechniSat, TCL und einigen mehr. Im Anschluss an die Vorträge wurden in einer F&A-Session noch Themen wie fehlende Ersatzteile, Fehlerbilder und Software näher beleuchtet. Abschließend wurde von den Teilnehmern neuerlich der Wunsch geäußert, diese Kursreihe im Jahr 2025 weiterhin durchzuführen.