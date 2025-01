Miele Schontrommel wird abgelöst

„Nova Edition“: Neues aus der Miele Wäschepflege

Hausgeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 24.01.2025

Miele präsentiert eine komplett neu konzipierte Generation Waschmaschinen und Trockner – mit den Spitzenmodellen W2 und T2 „Nova Edition“. (Foto: Miele)

Miele Waschmaschinen und Trockner werden von vielen Menschen schon seit Jahrzehnten geschätzt. Nun präsentiert der Hersteller eine komplett neu konzipierte Generation Waschmaschinen und Trocknern. Herzstück der Waschmaschine ist dabei „die weltweit erste Trommel ohne die sogenannten Mitnehmerrippen – für noch mehr Schonung und längere Lebensdauer empfindlicher Textilien“, wie Miele beschreibt und ergänzt: „Dank weiter optimierter Verfahrenstechnik bietet die W2 bzw. T2 ‚Nova Edition‘ kürzere Programmlaufzeiten bei kleineren Beladungsmengen, mehr Flexibilität bei der Beladung und vieles mehr.

Als Miele im Jahr 2001 seine legendäre Schontrommel präsentierte, mit einer wabenförmigen Struktur und reduzierter Lochung für sanftes Gleiten der Wäsche auf einem dünnen Wasserfilm, wurde der Grundstein einer Erfolgsstory gelegt. Nun folgt der nächste Innovationssprung – mit der Miele InfinityCare Schontrommel, „der weltweit ersten Trommel ohne Rippen“, wie Miele sagt. Dazu gilt es zu wissen: Die Trommelrippen sind vor allem dafür da, dass die Wäsche bei der Trommeldrehung „mitgenommen“ und durchmischt wird, anstatt lediglich in der Lauge zu liegen.

„Unsere Ingenieure haben jahrelang intensiv daran gearbeitet, durch die neue InfinityCare Schontrommel auch noch die mechanische Beanspruchung der Wäsche durch das herkömmliche ‚Mitnehmen‘ durch die Trommelrippen überflüssig zu machen“, sagt Dr. Arnt Vienenkötter, Chef der Business Unit Laundry der Miele Gruppe. Damit die Wäsche genauso sauber wird wie gewohnt, hat Miele ein neues Waschverfahren mit Hilfe von KI entwickelt. „Das neue, zum Patent angemeldete Waschverfahren passt die Trommelbewegung immer an den jeweiligen Wäscheposten an. Dadurch wird die Wäsche mittels Pendelbewegung effektiv gewendet – ohne das mechanische Umwälzen mittels Rippen. Je nach Art und Menge der Beladung schnell und effektiv oder besonders langsam und sanft. So ist sichergestellt, dass die Wäsche auch ohne Trommelrippen hygienisch sauber wird, und das bei maximaler Lebensdauer selbst der empfindlichsten Textilien“, so Vienenkötter weiter. Ein Blickfang der neuen Konstruktion sind die deutlich größeren und dreidimensional ausgeformten, aber sanft abgerundeten Elemente, die Miele „Königswaben“ nennt. Pro Trommel gibt es davon sechs Stück, die unter anderem dabei unterstützen sollen, die Wäsche auf sanfte Art zu bewegen.

SmartMatic

Jeder kennt die Situation: Die Waschmaschine ist noch lange nicht komplett befüllt und das Gewissen rät, lieber noch ein oder zwei Tage zu warten. Miele erklärt: „SmartMatic ist unser neuartiges Automatik-Programm für alle Baumwoll- und pflegeleichten Textilien, die bei 40 Grad gewaschen werden können. SmartMatic geht über heutige Beladungserkennungen hinaus und sorgt so für einen immer gleichbleibenden Verbrauch von Wasser, Energie und – bei Nutzung der automatischen Dosierung TwinDos – Waschmittel pro Kilogramm Wäsche.

Von nun an können unsere Kunden also waschen, wann immer sie möchten, ohne sich Gedanken über die optimale Beladung zu machen. So einfach war Wäschewaschen noch nie.“, so Arnt Vienenkötter. SmartMatic gibt es übrigens nur beim neuen Miele Top-Modell W2 Nova Edition.

„Maximaler Komfort beim Trocknen mit dem T2 Nova Edition“

Als exklusives Komfortmerkmal des neuen Spitzenmodells bei den Trocknern nennt Miele QuickPowerDry – „für das Trocknen von bis zu 4 Kilogramm Wäsche in nur 49 Minuten“. Möglich werde dies durch ein zusätzliches effizientes Heizmodul an der Rückseite des Trockners im Heizkanal, das sich bei Programmstart zuschaltet und die Aufheizphase um etwa 50% verkürzt.

Auch bei Trocknern achtet Miele immer schon auf Wäscheschonung. Hatte das Unternehmen bereits 1997 das weltweit erste Waschmaschinenprogramm für Wäsche aus Wolle vorgestellt, folgt nun das Pendant beim Trocknen. Bei dem neuen Trockner-Programm WoolDry legen sich die empfindlichen Wolltextilien dank einer erhöhten Trommeldrehzahl eng an die Trommelwand, sodass ein ständiges „Fallen“ der Kleidungsstücke vermieden wird. „So bleiben ihnen zusätzliche mechanische Belastungen erspart, die in Verbindung mit Feuchtigkeit und Hitze dazu führen können, dass die empfindliche Wäsche verfilzt und einläuft. Bis zu 1 Kilogramm feinste Wolltextilien werden so sanft getrocknet, dass sie locker und flauschig bleiben“, beschreibt Miele.

Das Design

Auch beim Design der neuen Waschmaschinen und Trockner möchte Miele seinem Premium- und Perfektionsanspruch treubleiben. Die Front beider Geräte wurde grundlegend neu konzipiert und präsentiert sich jetzt elegant, modern, aufs Wesentliche konzentriert und mit intuitiver Bedienbarkeit:

Die schlanke Blende ist durchgängig aus dunklem Echtglas in der Farbe „BlackEffect“.

Die darauf abgestimmte Glastür bietet eine um 25% vergrößerte Türöffnung, für eine komfortablere Beladung, vor allem bei großen Stücken wie Bademänteln, Bettdecken oder Vorhängen.

Das neue Lichtkonzept „AmbientLight “ soll atmosphärische Akzente setzen und die Bedienung durch gezielte Benutzerführung erleichtern.

“ soll atmosphärische Akzente setzen und die Bedienung durch gezielte Benutzerführung erleichtern. Und: „Die neue M Touch Pro Bedienung vereinfacht die Steuerung – größer als ihre Vorläufer, mit intuitiven Tipp- und Wischfunktionen und durchgängig in Farbe“, so Miele.

Ein weiteres nützliches Komfortmerkmal, das Miele-Fans von den Einbaugeräten der aktuellen Generation 7000 kennen, ist MotionReact: „Dank eines Näherungssensors schaltet sich das Gerät automatisch ein, wenn man sich ihm nähert. Die Tür öffnet sich durch sanftes Berühren (ComfortOpen). Beides ist vor allem dann äußerst praktisch, wenn man einen vollen Wäschekorb in beiden Händen hat“, erklät Miele.

Der Marktstart der Geräte ist für Mitte März 2025 geplant.