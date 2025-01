Besondere Auszeichnung

Schneider Electric erneut als weltweit nachhaltigstes Unternehmen ausgezeichnet

Energiezukunft | 0 | | Julia Jamy | 24.01.2025

Schneider Electric ist das erste Unternehmen, das zweimal die Spitzenposition im Global 100-Ranking von Corporate Knights erreicht. (© Schneider Electric)

Bereits zum zweiten Mal wurde Schneider Electric von Corporate Knights als das weltweit nachhaltigste Unternehmen des Jahres ausgezeichnet. Damit ist es das erste Unternehmen, das zweimal den ersten Platz der Global 100 belegt. Schon 2021 stand Schneider Electric an der Spitze dieser jährlichen Liste mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarde US-Dollar.

„Nachhaltigkeit steht seit vielen Jahren im Mittelpunkt unseres Handelns bei Schneider Electric. Für uns als ein IMPACT-Unternehmen ist es mehr als nur ein Unternehmensziel; es ist die treibende Kraft, die unsere Geschäftsentscheidungen prägt und unsere Mitarbeiter inspiriert“, sagte Olivier Blum, CEO von Schneider Electric. „Diese zweite Auszeichnung als das nachhaltigste Unternehmen der Welt von Corporate Knights, neben anderen wichtigen ESG-Anerkennungen, ist Zeugnis für den wertvollen und langfristig positiven Einfluss, den wir ausüben.“ Die Spitzenplatzierung unterstreiche die Maßnahmen im Bereich Nachhaltigkeit. Besonders hervorgehoben werden die Förderung der Geschlechtervielfalt in der Führungsebene und im Vorstand sowie innovative Ansätze zur Steigerung der Energieeffizienz, Elektrifizierung und Dekarbonisierung. Zudem erhielt das Unternehmen hohe Bewertungen für seine Strategie, wirtschaftliches Wachstum von Energieverbrauch und CO₂-Emissionen zu entkoppeln, sowie für seine Investitionen in nachhaltige Forschung und Entwicklung. Corporate Knights weist zudem auf den Zusammenhang zwischen der Vergütung des Managements und der Nachhaltigkeitsleistung sowie den ESG-Bewertungen des Unternehmens hin.

„Bemerkenswert“

„Die Position von Schneider Electric an der Spitze des Global 100-Index ist bemerkenswert. Kein anderes Unternehmen hat dies zweimal erreicht“, sagte Toby Heaps, CEO von Corporate Knights. „Dieser Erfolg resultiert aus dem breiten Einfluss von Schneider, der über die eigenen Nachhaltigkeitsbemühungen hinausgeht. Schneider liefert die Technologie, um die Energieeffizienz zu verbessern, die Dekarbonisierung zu unterstützen und anderen Unternehmen bei ihren nachhaltigen Wandel zu helfen.“ Schneider Electric war in den letzten 14 Jahren jedes Jahr Teil der Global 100 und sieben Mal unter den Top 10. Die Auszeichnung in den Jahren 2021 und 2025 markiert den Beginn und das Ende des Fünfjahreszeitraums des aktuellen Schneider Sustainability Impact-Programms. Dieses Programm misst die Fortschritte des Unternehmens bei einer Reihe von transformativen ESG-Zielen, die bis Ende 2025 festgelegt wurden, und soll dabei helfen, den Fokus von Schneider auf die Erreichung seiner globalen und lokalen Ziele zu bewahren.