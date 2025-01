Die heimische Alternative

Shöpping präsentiert die Shopping-Trends der Österreicher

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 24.01.2025

Robert Hadzetovic, Leiter von shöpping.at, kann auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken.

Der Online-Marktplatz der österreichischen Post hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Das Unternehmen hat nicht nur einen neuen Bürostandort am Wiener Rochusmarkt bezogen, sondern ist auch in Deutschland gestartet. Auf dem österreichischen Heimatmarkt präsentiert sich die Plattform als Alternative zu anderen internationalen Marktplätzen. Damit kann das Unternehmen auch auf so manche spannende Online-Shopping-Trends der Österreicher zurückblicken.

„Wir haben uns längst vom Underdog zur heimischen Marktplatz-Alternative entwickelt und freuen uns, Trends und Entwicklungen im Online-Shopping der Österreicher ablesen zu können. Die Einkaufslust der Österreicher spiegelt sich auch in unserem erfolgreichen Jahr wider. Dazu kommt ein Umsatzplus von zehn bis 20% durch unsere Expansion nach Deutschland, was unsere Erwartungen der ersten Monate übertroffen hat.“, sagt Robert Hadzetovic, Leiter von shöpping.at

Einkaufstrends der Österreicher

Geht es um die Einkaufstrends der Österreicher, so kann shöpping.at mit einigen interessanten Details aufwarten. Dabei lassen sich am aktuellen Einkaufsverhalten der Österreicher gleich mehrere Entwicklungen ablesen:

Waschmaschine statt Smartphone: Die Smartphone-Flaute ist auch bei den heimischen Konsumenten bemerkbar. Die Österreicher haben auf shöpping.at mehr Geld für Haushaltsgeräte als für Smartphones ausgegeben, statt der neuesten Smartphone-Generation stehen praktische Produkte wie Waschmaschine, Toaster und Co. im Fokus.

Mehr Entertainment: Deutlich gestiegene Nachfrage verzeichnete shöpping.at bei Kopfhörern und Monitoren, was darauf hindeutet, dass Entertainment und Unterhaltung für die Österreicher*innen wieder mehr in den Mittelpunk rücken.

Mehr Körperpflege: Der Verkauf von elektrischen Zahnbürsten hat sich sogar vervierfacht, was für eine steigende Bedeutung der persönlichen Gesundheit und Körperhygiene sprechen dürfte.

Mehr gemeinsam statt einsam: Klassisches Spielzeug wie Lego-Sets und Fahrzeuge gingen im vergangenen Jahr weniger oft über den virtuellen Ladentisch, dafür gewannen Gesellschaftsspiele an Beliebtheit – über die Generationen hinweg.

Skifahren ungebrochen beliebt: Wintersportausrüstung und -bekleidung erfreuen sich trotz steigender Preise für Tageskarten in den Skigebieten ungebrochener Beliebtheit. Die Österreicher wollen also nicht auf ihren Spaß beim Skifahren, Snowboarden und Co. verzichten.

Markenqualität: Umsatzstarke Marken wie etwa Samsung, Stihl, Makita, Apple und Dyson zeigen, dass die Österreicher bereit sind, in qualitativ hochwertige und bekannte Marken zu investieren.

Trends der Bundesländer: Von Schneeräumung bis Zahnpflege

In den Bundesländern zeigen sich regionale Shopping-Trends: Im Burgenland dominieren Lego-Sets und Kalender für 2025 die Bestellungen, während in Wien gerne Geschenkpakete für die gemeinsame Weihnachtsaktion von Post und Samariterbund gespendet wurden. Viele Heimwerker dürfte es in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg und Vorarlberg geben, wo vor allem Kettensägen und Bohrmaschinen die Wertung anführen. Wert auf Entertainment legen die Niederösterreicher, indem sie häufig Smartphones bestellen, die Steier Fernseher und die Wiener Kopfhörer.

Punktuell auffällige Trends zeigen sich auch in den Bezirken: In einigen Tiroler Bezirken werden am häufigsten Produkte zur Beseitigung von Schnee und Eis bestellt, wie etwa Schneeschaufeln und Eiskratzer. Besonders reinlich sind die Grazer: In der steirischen Landeshauptstadt sind elektronische Zahnbürsten der absolute Bestseller.