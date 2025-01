Dominique Leroy als Interims-CEO

Magenta: CEO Rodrigo Diehl übernimmt Verantwortung für das DT-Deutschlandgeschäft

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 27.01.2025

Rodrigo Diehl kehrt nach zweieinhalb Jahren an der Spitze von Magenta nach Deutschland zurück und übernimmt dort die Verantwortung für das Deutschland-Geschäft der Deutschen Telekom.

Überraschung bei Magenta: CEO Rodrigo Diehl übernimmt die Verantwortung für das Deutschlandgeschäft der Konzernmutter, Deutsche Telekom. Der 49jährige folgt dem bisherigen Deutschland-Chef Srini Gopalan, welcher COO von T-Mobile US wird. Bei Magenta Telekom in Österreich übernimmt Dominique Leroy zusätzlich zu ihrer Funktion als Europa-Vorständin interimistisch die CEO-Rolle, bis Diehls Nachfolge feststeht. Tim Höttges bleibt Konzernchef - der Aufsichtsrat verlängerte seinen 2026 auslaufenden Vertrag bis 2028.

Mit seiner Rückkehr nach Deutschland erhält Diehl eine zentrale Rolle im Konzernvorstand der DT. In seinen zweieinhalb Jahren in Österreich hat er für Magenta maßgebliche Akzente gesetzt. So stärkte das Unternehmen seine Position am Markt mit nachhaltigem Wachstum beim Umsatz sowie EBITDA und startete das größte Glasfaserausbauprogramm der Unternehmensgeschichte. Auch die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit erreichte neue Spitzenwerte. Die Führerschaft in der Netzqualität konnte in den Jahren unter Diehl weiter ausgebaut werden.

„Ich bin sehr stolz auf all das, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren erreicht haben. Dafür danke ich den Kolleginnen und Kollegen in Österreich. Ich bin fest überzeugt, dass dieses herausragende Team den eingeschlagenen Wachstumspfad erfolgreich weiterführen wird“, sagt Rodrigo Diehl im Vorfeld seines Wechsels nach Bonn. „Als Deutschland-Vorstand werde ich die erfolgreiche Arbeit von Srini fortsetzen. Unser Fokus wird weiterhin darauf liegen, Kundinnen und Kunden zu Fans zu machen und den Wachstumskurs zu halten. Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem Team in Deutschland.“

Fundierte Österreich-Kenntnis

Ab 1. März übernimmt Dominique Leroy zusätzlich zu ihrer Vorstandsrolle für Europa interimistisch die CEO-Rolle bei Magenta. Die Belgierin verfügt über umfassende Marktkenntnis und war unter anderem auch maßgeblich an den Verhandlungen im Vorfeld des Glasfaserausbaus in Österreich beteiligt. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Konsumgüter- und Telekommunikationsbranche. Bevor Leroy im Jahr 2020 Europa-Vorständin wurde, leitete sie unter anderem den belgischen Telekommunikationskonzern Proximus.

Ihrer neuen Aufgabe bei der Österreich-Tochter der Deutschen Telekom blickt Leroy optimistisch entgegen: „Österreich ist für die Deutsche Telekom ein sehr wichtiger Markt. Wir haben hervorragende Netze mit vielen Auszeichnungen und ein Team, das mit vollem Fokus auf die Kundinnen und Kunden arbeitet. Ich freue mich darauf, diesen Spirit weiter zu stärken und gemeinsam mit dem Magenta Team den erfolgreichen Weg von Rodrigo fortzuführen.“