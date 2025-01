Geschäftsaktivitäten in Nordamerika weiter ausbauen

Revox ernennt Ryan O’Connor zum Geschäftsführer in Nordamerika

Julia Jamy | 27.01.2025

Revox ernennt Ryan O'Connor zum Geschäftsführer in Nordamerika. (© Revox)

Revox will seine Geschäftsaktivitäten auf dem nordamerikanischen Markt weiter ausbauen und stellt Ryan O'Connor als Geschäftsführer ein. O'Connor wird für die strategische Einführung aller Revox-Produkte in Nordamerika verantwortlich sein.

O’Connor begann seine Karriere bei Collier’s International und Bloomberg und gründete schließlich sein Unternehmen Reel to Reel Haven. Reel to Reel Haven ist ein Marktplatz für alles, was mit Tonbändern zu tun hat. Das Unternehmen restauriert Tonbandgeräte für große Künstler, Institutionen, Stiftungen und Verbraucher. „Sein Engagement für Qualität statt Quantität, seine Geschäftserfahrung, das Energieniveau, das er jeden Tag an den Tag legt, das Netzwerk, mit dem er sich umgibt, und seine klare Liebe zur Studio-Klangqualität machen Ryan zum perfekten Repräsentanten der Marke Revox in Nordamerika“, so Revox in einer Aussendung.

Christoph Frey, CEO Revox Group, freut sich jedenfalls über die Unterstützung: „Wir freuen uns, unser Audio- und Analoggeschäft in Nordamerika weiter zu stärken. Ich freue mich sehr, Ryan O´Connor an Bord zu haben, da er als absoluter Audiophiler gilt. Darüber hinaus hat er Erfahrung mit der Aufnahme von Musik sowie mit der bestmöglichen Wiedergabe der aufgenommenen Musik mit High-End-Produkten. Ryan O´Connor war bereits sehr erfolgreich bei der Einführung unseres neuen B77 MK III auf dem amerikanischen Markt und hat uns hervorragend dabei unterstützt, unsere Marke Revox zu stärken. Er leitet die Aktivitäten von Revox in Nordamerika für analoges Audio, aber auch für das beste verfügbare Multiroom-System (das Revox Multiuser System). Ryan wird ein sehr wichtiges Mitglied unseres Managementteams sein. Sein Engagement und seine Leidenschaft für die bestmögliche Audioqualität stehen zu 100 % im Einklang mit unserem über 75 Jahre alten Engagement, die beste Audioqualität aus dem Aufnahmestudio in die Wohnzimmer unserer Kunden zu bringen. Die Entwicklung vieler neuer Produkte ist im Gange und wir freuen uns darauf, unter der Leitung von Ryan die starke Position von Revox in Nordamerika wieder aufzubauen.“

„Begeistert und hochmotiviert“

„Revox ist ein wichtiger Teil meines Musikerlebnisses. Ich freue mich darauf, mit dem Revox-Team zusammenzuarbeiten und die Marke in Nordamerika noch stärker zu etablieren. Revox‘ enormes technisches Know-how setzt Maßstäbe im Audiobereich. Die starken Beziehungen zu den Musikern motivieren mich, Teil dieses Unternehmens zu sein. Ich bin begeistert und hochmotiviert, gemeinsam mit dem Team ein neues Kapitel der Revox-Geschichte zu schreiben und für die strategische Einführung aller Revox-Produkte in Nordamerika verantwortlich zu sein. Ich freue mich darauf, Musikliebhabern Audioprodukte und -aufnahmen von höchster Qualität zu bieten“, so O’Connor.