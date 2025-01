Great Place To Work

BSH Österreich überzeugt mit erneuter Auszeichnung

Hausgeräte | 2 | | Dominik Schebach | 28.01.2025

Head of HR, Claudia Murauer, sowie CFO Alexandra Dietmair und Ulrike Pesta, CEO von BSH Österreich sehen die Auszeichnung als eine schöne Bestätigung für das Unternehmen.

Die BSH Österreich darf sich erneut mit einer Auszeichnung als hervorragender Arbeitgeber in Österreich schmücken: Der Hausgeräte-Hersteller wurde von Great Place To Work, einem unabhängigen Unternehmen, das seit über 30 Jahren weltweit Befragungen zur Attraktivität von Arbeitgebern durchführt, in der jüngsten Erhebung als „Great Place To Work“ bestätigt.

Es ist ein beeindruckender Wert: Mit einer Gesamtbewertung von 87% beweist die BSH Österreich, dass das Unternehmen ein besonders attraktiver Arbeitgeber ist. In Zeiten, in denen Unternehmen laufend nach qualifizierten Mitarbeitern suchen, ist so eine Bewertung natürlich ein Asset. Die dazugehörige Erhebung fand Ende des Jahres 2024 mittels einer anonymen Befragung unter allen Mitarbeitenden der BSH Österreich statt – sowohl in der Zentrale in Wien als auch im Außendienst in den Bundesländern.

In Österreich sind die meisten Mitarbeitenden im eigenen Kundendienst sowie im Vertrieb tätig. Gegenstand der Umfrage waren verschiedene Aspekte ihrer Arbeitsumgebung, einschließlich des Arbeitsplatzes, der Führungskräfte und der Zusammenarbeit mit den Kollegen. Die erneute Auszeichnung unterstreicht einmal mehr das Engagement der BSH für eine positive Arbeitskultur und zeigt, dass das Unternehmen den Bedürfnissen und dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden höchste Priorität einräumt.

„Zusätzlich zu unseren internen Feedbackprozessen über Umfragen und persönliche Gespräche ist es uns wichtig, uns auch mit anderen Arbeitgebern zu messen und eine unabhängige, externe Zertifizierung zu erlangen. Wir freuen uns sehr über das tolle Ergebnis und die erneute Auszeichnung als Great Place To Work“, so Ulrike Pesta, Geschäftsführerin der BSH Österreich. Vor allem die Werte Respekt, Vertrauen und Qualität werden für die Befragten in der BSH großgeschrieben. Besonders hervorragende Werte von 95 bis 99% erzielte die BSH bei der Befragung zu fairer Behandlung, unabhängig von Nationalität, ethnischer Herkunft, Geschlecht oder sexueller Orientierung. „Wir sehen darin eine sehr schöne Bestätigung der Unternehmenswerte der BSH und dafür möchte ich mich auch bei allen Mitarbeitenden bedanken. Immerhin trägt jede und jeder Einzelne dazu bei, dass die BSH ein positives, inspirierendes Umfeld für alle bietet.“