Position im DACH-Markt stärken

KAINAUDIO verstärkt die EAV Group

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 28.01.2025

KAINAUDIO bereichert ab sofort die EAV Group. (© EAV Group)

KAINAUDIO möchte seine Marktposition nachhaltig stärken und geht ab sofort eine strategische Partnerschaft mit der EAV Group ein. Dieser Schritt wurde laut GF Christian Kain sorgfältig geplant und schaffe eine solide Grundlage für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Für die Kunden ändert sich nichts: KAINAUDIO wird ihnen auch weiterhin in gewohnter Qualität zur Seite stehen.

„Diese Akquisition stärkt unsere Marktpräsenz im DACH-Raum. Wir erwarten eine fruchtbare Zusammenarbeit in den Bereichen Vertrieb, Logistik, Service und Marketing, die zur Entwicklung innovativer Lösungen und zum Ausbau unserer Marktposition beitragen wird“, betont Christoph Keller, Managing Director und CCO der EAV Group. Die EAV Group sieht große Chancen, insbesondere bei strategisch wichtigen Marken. Der Austausch von Ideen und Best Practices zwischen den Unternehmen wird als Katalysator für Innovation und Wachstum betrachtet.

Zukunftsaussichten

Christian Kain, CEO von KAINAUDIO GmbH, der weiterhin die Geschäftsführung übernimmt, äußert sich positiv: „Nach mehr als 33 erfolgreichen Jahren als Unternehmer freue ich mich sehr über die Partnerschaft mit der EAV Group, die uns neue Möglichkeiten eröffnet und unsere Marktposition nachhaltig stärkt. Gemeinsam können wir unsere Expertise noch besser nutzen und somit unseren Kunden ein breiteres Spektrum an Produkten und Dienstleistungen anbieten.“

Mit der Übernahme begrüßt die EAV Group ein Team von Spezialisten, deren Expertise als wertvolle Ergänzung gesehen wird, heißt es in der Aussendung. Die Gruppe ist überzeugt, dass diese Erweiterung langfristigen Mehrwert für alle Beteiligten schaffen und ihre Position als führender Anbieter im Bereich der professionellen Audio-, Video- und Control Lösungen weiter festigen wird. „Wir freuen uns außerordentlich, das Team von KAINAUDIO in der EAV Group-Familie willkommen zu heißen und bedanken uns persönlich bei den neuen Kolleginnen und Kollegen für die Bereitschaft diesen spannenden Weg gemeinsam mit uns zu gehen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Teamerweiterung neue Perspektiven und Ideen in unser Unternehmen bringt. „, ergänzt Keller.