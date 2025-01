Massive Investments in Marken auch 2025

Noch mehr Sichtbarkeit für SharkNinja

Kleingeräte | 2 | Unternehmen | Stefanie Bruckbauer | 28.01.2025

Die bekannte Schauspielerin Courteney Cox ist globale Markenbotschafterin für Shark Clean.

SharkNinja hat sich auf die Fahnen geheftet, mit qualitativ hochwertigen Produkten der Marken Shark und Ninja das Leben der Konsumenten leichter sowie schöner zu machen, und immer mehr Deutsche finden Gefallen daran. Das Unternehmen hat in kurzer Zeit enorm an Bekanntheit gewonnen und möchte den eingeschlagenen Erfolgskurs auch 2025 konsequent fortführen, ausbauen und weiter aktiv auf umfassende Marketingmaßnahmen sowie die Unterstützung des Fachhandels setzen.

Allein im ersten Jahresquartal investiert SharkNinja einen bemerkenswerten zweistelligen Millionenbetrag in Kampagnen. Es wurden bereits konkrete Maßnahmen für den optimalen Einsatz des Budgets auf den Weg gebracht, um möglichst viele Endverbraucher zu erreichen und zu begeistern. Vor allem TV-Werbung soll „das absolute Highlight“ im ersten Marketingquartal darstellen. Die TV-Spots sollen für die Extraportion Aufmerksamkeit sorgen und die Nachfrage nach Produkten von Shark und Ninja weiter befeuern.

„Wir investieren in technische Innovationen für die Marken Shark und Ninja. Und wir investieren in sämtliche Maßnahmen, die für noch mehr Aufmerksamkeit für unsere einzigartigen Produkte sorgen. Wir möchten Neugierde, Interesse und vor allem Begeisterung wecken. Darauf zielen alle unsere öffentlichkeitswirksamen Aktionen ab. Wir verfolgen damit ein Ziel: Den Weg des Konsumenten ins Fachgeschäft. Davon profitieren alle Seiten“, sagt Michael Maier, Managing Director Central Europe von SharkNinja, und betont: „Mit uns gewinnt der Handel. Ohne uns geht der Umsatz an ihm vorbei.“

Hohes Media-Investment für Shark Clean und Beauty

Hohe Awareness, hoher Grad der Wiedererkennung – so auch gleich zu Beginn des Jahres 2025. Nachdem sie bereits in der letzten großen TV-Kampagne für die neue Shark PowerDetect Staubsaugerserie die Hauptrolle übernommen hatte, rückt die bekannte Schauspielerin Courteney Cox, globale Markenbotschafterin für Shark Clean, auch im ersten Quartal in TV, Digital und Social Media in den Mittelpunkt bei den neuen kabellosen Shark PowerDetect Clean & Empty Akku-Staubsaugern. Der Media Investment für diese Kampagne liegt in Deutschland im siebenstelligen Bereich. Demonstriert wird die robuste Reinigungsleistung und Effizienz, ideal für Verbraucher, die eine hohe Leistung bei einfacher Handhabung wünschen.

In Deutschland sorgt Shark mit der Einbeziehung einer der beliebtesten TV-Moderatorinnen zudem für Furore: Judith Rakers. SharkNinja erzählt: „Schon lange bevor Shark sie ansprach, ob sie sich vorstellen könnte als Markenbotschafterin aktiv zu werden, war Shark bei ihr eingezogen. Zu ihren Lieblingsprodukten zählen der Fleckenentferner Shark StainStriker, der nass- und Trockensauger HydroVac, der Shark PowerDetect Saugroboter sowie kabellose Akku-Sauger.“ Michael Maier ist überzeugt: „Mit unserer geballten Kompetenz im Bereich Bodenpflege werden wir mit unseren neuen Modellen im deutschsprachigen Raum weiter Fuß fassen – vor allem deshalb, weil wir mit unseren Innovationen die Bedürfnisse und Wünsche von sehr vielen Verbrauchern vollauf treffen.“ Auch in dieses Segment hat Shark kräftig investiert – mit einem finanziellen Engagement im Millionenbereich. Damit beschreibt sich SharkNinja als einen der aktivsten Werbetreibenden für Saugroboter und Bodenpflege in Deutschland. „Global meets local“ – die Kombination aus internationalen Stars und nationalen Persönlichkeiten mache dabei den besonderen Mix aus und verleihe den Kampagnen maximale Aufmerksamkeit, wie Maier ergänzt.

Bei Shark Beauty soll der Fokus im ersten Quartal auf der großen Leistungsstärke und hohen Verwandlungsfähigkeit des Shark FlexStyle liegen. Adressiert werden vor allem die jüngeren Zielgruppen. Der vielseitige Multi-Styler ist der Hauptakteur der neuen Kampagne, die mit Online-Videos, Digital Audios und Social Media Platzierungen umfassend ausgespielt wird. On Top gibt es exklusive Tipps von Star-Stylist und Shark Beauty Markenbotschafter Philipp Verheyen.

Ninja: 360° Kampagenen im siebenstelligen Bereich

Neben Judith Rakers und dem Fokus auf Shark Clean setzt Ninja die Kooperation mit David Beckham auf globaler Ebene sowie mit Star-Köchin Meta Hiltebrand als Markenbotschafterin für die Welt der Ninja Küchenprodukte fort. Mit TV, Digital und Social Media und einem Media Investment im siebenstelligen Bereich setzt Ninja unter dem Motto „Good & Healthy“ im ersten Quartal seine Range an Heißluftfritteusen – „derzeit die am meisten nachgefragten AirFryer in Deutschland“, wie Maier sagt – und Multikochern in Szene.

Wachstumsgeschichte weiterschreiben

SharkNinja möchte die Wachstums-Story weiterschreiben und 2025 an die bisherigen Erfolgskapitel anknüpfen. So zum Beispiel im Marktsegment der kabellosen Staubsauger – „laut unabhängigem Marktforschungsinstitut ist Shark die am stärksten wachsende Marke im Kleingerätesegment in Deutschland und Ende 2024 bereits im Ranking unter den Top drei“, berichtet Maier. „Dabei kristallisieren sich die innovativen Produkte als absolute Topseller heraus: Mittlerweile ist jeder fünfte verkaufte kabellose Staubsauger in der Preis-Range von 240 bis 340 Euro ‚Made by Shark‘.“ Rundum positive Signale gibt es laut dem Managing Director auch aus dem Beauty-Bereich – „mit kontinuierlich wachsenden Marktanteilen bei den Hot Air Stylern, die deutschlandweit zeitweise die meistverkauften waren. Und ein weiteres höchst erfolgreiches Kapitel schreiben die Heißluftfritteusen: Innerhalb eines Jahres stieg Ninja in diesem Segment sogar zum Marktführer auf“, so Maier abschließend.