Hautnah dabei

simpliTV startet Ski WM-Kampagne

Multimedia | 0 | | Julia Jamy | 28.01.2025

Unter dem Motto „Ski WM simpli, wo du bist“ macht simpliTV Lust auf die Ski WM und simpli free. (© simpliTV)

Am 4. Februar startet die FIS Alpine Ski WM in Saalbach. Wer keine Sekunde der High-Speed-Action auf zwei Brettern verpassen will, für den hat simpliTV mit simpli free das passende Angebot - und das zum Nulltarif. Notwendig ist nur eine Anmeldung auf simpliTV.at, um Live-Skisport über die Sender der ORF-Gruppe hautnah zu genießen.

Mit der neuen Kampagne, die vom 30. Jänner bis zum 16. Februar 2025 läuft, macht simpliTV unter dem Motto „Ski WM simpli, wo du bist.“ Lust auf die Ski WM und simpli free. Mit der App kann simpliTV genutzt werden, wann und wo man will – unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet, am Schreibtisch über den PC oder im eigenen Wohnzimmer am Smart-TV. So werden die Print-Sujets und Online-Videos mit dem ganz in simpliTV-Farben gehaltenen Skifahrer in ganz Österreich auf Infoscreens, am PoS sowie in den digitalen Welten zu finden sein. Dieser findet sich in voller Ski-Montur in unterschiedlichen Alltagssituationen wieder und symbolisiert damit, wie nah echte Ski-Fans an der Ski WM mittels Streaming und simpli free sein können – egal wo, egal wann.

Zudem übernimmt simpliTV als weitere Aktion im Rahmen der Kampagne die Patronanz des Ski-Telegramms bei kronehit. „Die Ski WM bedeutet Sport vom Feinsten, eine Rekordjagd nach der anderen und Emotion pur. Mit simpli free bieten wir einen unkomplizierten, einfachen Zugang zur gesamten Action und stellen sicher, dass niemand auch nur einen Moment dieses Event-Highlights verpasst, egal ob im Wohnzimmer am Fernseher oder am Handy unterwegs“, erklärt Philipp Dainese, Geschäftsführer von simpliTV.

Fernsehen zum Nulltarif

Mit simpli free kann das TV-Publikum – gleich ob skibegeistert oder nicht – auf 30 Sendern Fernsehen in Echtzeit erleben. Empfangbar sind diese, 20 davon in bester HD-Qualität, über Streaming, Antenne oder Satellit – gratis, ohne Bindung und über die App sogar innerhalb der gesamten EU. Weiterer Bonus: Das laufende Programm kann jederzeit pausiert, später fortgesetzt oder gänzlich von vorne neu gestartet werden.

Die drei Online-Videos können Sie hier anschauen:

https://youtu.be/Ht322ekPA9Q

https://youtu.be/qDOrolLexl8

https://youtu.be/UTHFjK1Ilcw