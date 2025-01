Neue Maßstäbe

Liebherr Produktneuheiten 2025

Hausgeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 29.01.2025

Liebherr-Hausgeräte setzt mit seinen Produktneuheiten für 2025 neue Maßstäbe und bedient damit die aktuellen Trends in Richtung Nachhaltigkeit, Design und Funktionalität. Die Range umfasst mit fortschrittlicher Technik ausgestattete neue French-Door-, Unterbau-, Einbau- und Side-by-Side-Modelle. Bei allen Geräten legt Liebherr weiterhin Wert auf höchste Energieeffizienz.

Die neue Liebherr-Range umfasst, wie gesagt, neue French-Door-, Unterbau-, Einbau- und Side-by-Side-Modelle. Die neuen French-Door-Geräte vereinen mit einem großzügigen Stauraum, modernsten Frischetechnologien, hochwertigen Materialien und stilvoller Beleuchtung Funktionalität und Design. Die überdurchschnittlich geräumigen Geräte gibt es in zwei Ausführungen: als French Door mit zwei Gefrierschubladen oder als 4-türige French-Door-Kühl-Gefrierkombination. Die Geräte sind in den drei Serien Pure, Plus und Prime erhältlich – alle mit vielseitigen Ausstattungsmöglichkeiten, die den individuellen Bedürfnissen gerecht werden sollen. So zum Beispiel:

Water & Ice-Center : liefert rund um die Uhr kaltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice – individuell dosierbar.

VarioTempZone : Bietet maximale Flexibilität mit einstellbaren Temperaturen von −18 bis +5 °C.

: Bietet maximale Flexibilität mit einstellbaren Temperaturen von −18 bis +5 °C. FlexDoorSystem : Patentierte Türen öffnen sich leichtgängig und sorgen für eine dichte Schließung, die Energie spart.

: Patentierte Türen öffnen sich leichtgängig und sorgen für eine dichte Schließung, die Energie spart. MoodLight : Ein dimmbares Beleuchtungskonzept schafft eine elegante Atmosphäre.

: Ein dimmbares Beleuchtungskonzept schafft eine elegante Atmosphäre. BioFresh-Technologie: Hält Obst und Gemüse bei optimaler Temperatur und Luftfeuchtigkeit länger frisch.

Erweitertes Unterbauportfolio

Neu von Liebherr gibt es nun auch Unterbaugeräte für die Nischenhöhe von 86 bis 92 cm, was mehr Spielraum in der Küchenplanung ermöglicht. „Diese Geräte bieten maximale Flexibilität und erfüllen mit ihren Eigenschaften den wachsenden Trend zu höheren Küchen“, sagt der Kühlpro.

Mehr Platz und Volumen : Die zusätzlichen Zentimeter ermöglichen ein größeres Fassungsvermögen. Weingeräte bieten Platz für sechs zusätzliche Flaschen, während Kühl- und Gefriergeräte mit einem Plus von 9 Litern Volumen überzeugen.

: Die zusätzlichen Zentimeter ermöglichen ein größeres Fassungsvermögen. Weingeräte bieten Platz für sechs zusätzliche Flaschen, während Kühl- und Gefriergeräte mit einem Plus von 9 Litern Volumen überzeugen. Höhere Energieeffizienz: Als Vorreiter in der Nachhaltigkeit gehören die neuen Geräte zu den energieeffizientesten am Markt (EEK C).

Perfekte Integration: Das durchdachte Design erlaubt eine bündige Integration ohne sichtbares Lüftungsgitter bei geschlossener Tür.

Side-by-Side-Kombination mit Weintemperierteil

Bei der Liebherr Side-by-Side-Kombination handelt es sich um ein stilvolles und multifunktionales Frischezentrum – mit gesamt fünf Temperaturzonen, darunter eine BioFresh-Zone, ein Kühlteil, zwei Zonen für die optimale Weinlagerung und ein Gefrierteil. Die edle Black Steel Optik im Äußeren und Inneren macht das Gerät zudem zu einem Designhighlight.

XL Einbaugeräte

Mit den 194 cm hohen XL-Einbau-Kühl-Gefrierkombinationen hebt Liebherr sein Sortiment auf ein neues Level. Die Geräte fügen sich nahtlos ins Küchendesign ein und bieten insgesamt 30 Liter mehr Kühlvolumen. Ausgestattet mit zwei geräumigen BioFresh-Schubladen sorgen sie für optimale Lagerbedingungen und längere Frische von Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch. Gleichzeitig überzeugen sie mit hoher Energieeffizienz in ihrer Klasse.

Nachhaltigkeit im Fokus

Neben neuen Designs setzt Liebherr weiterhin auf höchste Energieeffizienz – auch im Bereich der Einbaugeräte. „Als Hersteller der ersten Einbau-Kühl-Gefrierkombination in der Energieeffizienzklasse A positioniert sich Liebherr als zukunftsweisender Vorreiter. Auch mit weiteren Einbau-Highlights in der Energieeffizienzklasse B, darunter sowohl Vollraum-Kühlschränke als auch Kühl- und Gefrierkombinationen in der 178 cm Nische, unterstreicht Liebherr seine führende Rolle bei der Entwicklung nachhaltiger und energieeffizienter Kühllösungen“, beschreibt das Unternehmen.

10 Jahre Herstellergarantie

Um die hohen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstandards zum Ausdruck zu bringen, bietet Liebherr auf die Einbaugeräte der EEK A und B kostenlose 10 Jahre Herstellergarantie. Zusätzlich dazu gilt die Garantie auch auf Stand-Kühl-Gefrierkombinationen in EEK A, B und C.