Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschine in mattem Blau

Smeg präsentiert neuen Farbton „Storm Blue“

29.01.2025

Die Smeg Frühstücks-Range im 50’s Style und im neuen Farbton „Storm Blue“.

Der italienische Hausgeräte-Hersteller Smeg legt drei seiner Kleingeräte aus der Designlinie 50’s Style in einem kräftigen, matten Blauton auf. Die Farbpalette der Kleingeräte erweitert sich damit auf 12 individuelle Farbtöne.

„Wenn ein Sturm aufzieht, färbt sich der Himmel tief Blau. Nur vereinzelte Wolkenlücken durchbrechen die majestätische Kulisse wilder Schönheit. Dieses faszinierende Schauspiel fesselt den Blick und lässt uns intensiv die Macht der Natur erleben“, beschreibt der italienische Hausgeräte-Hersteller Smeg die Inspiration zur neuen Farbe „Storm Blue“, einem edlen, kraftvollen Blau, in dem sich nun Toaster, Wasserkocher und Filterkaffeemaschine präsentieren. Zusätzlich soll die matte Oberfläche den Geräten aus der Designlinie 50’s Style eine extra samtige Haptik und ein elegantes Äußeres verleihen.

Was die Technik angeht, setzt Smeg wieder auf bewährte Qualität. Der 2-Schlitz-Toaster in Storm Blue bräunt in seinen zwei extrabreiten Schlitzen Brotscheiben jeder Größe und Dicke. Sechs Röststufen sollen dabei für die ideale Bräunung, ganz nach Geschmack, sorgen. Detail am Rande: Amerikanische Bagels werden nur von einer Seite geröstet. Ein praktischer Aufsatz sowie spezielle Programme zum Aufwärmen und Auftauen machen den 2-Schlitz-Toaster sehr vielseitig.

Der mattblaue Wasserkocher im Retro-Stil bringt 1,7 Liter Wasser schnell zum Kochen. Etwaige Kalkrückstände fängt der zur Reinigung entnehmbare Edelstahlfilter auf. Das Gehäuse und der Deckel aus pulverbeschichtetem Edelstahl verschmelzen zu einer Einheit. Glänzende Akzente setzen der Ausguss und der kugelförmige Hebel aus poliertem Edelstahl.

Die Filter-Kaffeemaschine in Mattblau, die bis zu 10 Tassen zubereiten kann, erfüllt alle Anforderungen an ein zeitgemäßes Gerät: Mit der programmierbaren Auto-Start-Funktion ist der frische Kaffee schon vor dem Weckerklingeln fertig. Eine spezielle Aromawahltaste ermöglicht es, zwischen leichtem und intensivem Aroma im wiederverwendbaren Kaffeefilter aus Edelstahl individuell auszuwählen. Für das optimale Aroma lässt sich die Maschine zudem an den jeweiligen Wasserhärtegrad anpassen. Nach der Zubereitung hält eine Warmhaltefunktion den Kaffee 40 Minuten lang auf passender Temperatur.

Mit diesen Kleingeräten im Farbton Storm Blue erweitert Smeg die Auswahl an stimmungsstarken Farbtönen auf insgesamt 12 Farbvarianten.