Für eine effiziente Stromversorgung von Rechenzentren und IT-Infrastrukturen

BellEquip: Vergleich zwischen CX Outlets und HDOT CX Outlets bei PDUs

E-Technik | 0 | | Julia Jamy | 31.01.2025

Sowohl CX Outlets als auch die HDOT CX Outlets von Raritan bieten jeweils spezifische Vorteile, die auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnitten sind. (© BellEquip)

Power Distribution Units (PDUs) spielen in der heutigen digitalen Landschaft eine wichtige Rolle für die effiziente Stromversorgung von Rechenzentren und IT-Infrastrukturen. Ein führender Anbieter in diesem Bereich ist Raritan. Bei den PDUs gibt es verschiedene Typen, darunter die CX Outlets und die HDOT CX Outlets, die jeweils auf unterschiedliche Anforderungen abgestimmt sind.

Die CX Outlets von Raritan bieten eine einfache Möglichkeit, mehrere Geräte an eine einzige Stromquelle anzuschließen und sind mit einer Vielzahl von Steckdosen ausgestattet, um unterschiedliche Gerätetypen zu unterstützen. Die Flexibilität der CX Outlets ermöglicht es Administratoren, ihre Infrastruktur effizient zu gestalten und den Platz optimal zu nutzen. Laut Raritan können diese PDUs dazu beitragen, den Energieverbrauch zu optimieren und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken.

HDOT CX Outlets

Im Gegensatz dazu stehen die HDOT CX Outlets von Raritan, die eine Weiterentwicklung der traditionellen CX Outlets darstellen. HDOT steht für „High Density Outlet Technology“ und bietet eine höhere Dichte an Ausgängen pro Rack-Einheit. Dies sei besonders vorteilhaft in Umgebungen mit begrenztem Platz und einer hohen Anzahl von Geräten. HDOT CX Outlets ermöglichen eine bessere Raumausnutzung sowie eine verbesserte Kühlung durch optimierte Luftzirkulation. Zudem sind sie darauf ausgelegt, höhere Lasten zu bewältigen und bieten verbesserte Überwachungs- und Steuerungsmöglichkeiten des Energieverbrauchs. Die Wahl zwischen CX Outlets und HDOT CX Outlets hängt stark von den spezifischen Anforderungen des jeweiligen Rechenzentrums ab.

Die Wahl der richtigen PDU ist laut BellEquip entscheidend für die Energie- und Kosteneffizienz eines Rechenzentrums. Raritan bietet Lösungen, die sowohl aktuelle Anforderungen erfüllen als auch zukunftssicher sind. Unternehmen sollten sicherstellen, dass ihre Infrastruktur skalierbar ist, um mit dem Wachstum in der Datenverarbeitung Schritt zu halten. Ein wichtiger Aspekt sei die Überwachung des Energieverbrauchs. Mit den PDUs von Raritan können Unternehmen nach eigenen Angaben ihren Stromverbrauch in Echtzeit analysieren, was zur Optimierung und Reduzierung der Betriebskosten beitrage. Insgesamt sollten Unternehmen bei der Auswahl ihrer PDUs nicht nur auf gegenwärtige Bedürfnisse achten, sondern auch auf zukünftige Entwicklungen vorbereitet sein.