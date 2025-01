Betreiber schnürt 5G-Paket – inklusive Router und Mesh für drei Monate gratis

Drei startet „Woow-LAN“-Offensive

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 31.01.2025

Bei Drei schreitet der Ausbau des 5G-Netzes in großen Schritten voran. Seit Ende 2024 erreicht der Betreiber bereits mehr als 90% aller österreichischen Haushalte und Unternehmen mit der neuen Mobilfunktechnik. Um die Menschen in Österreich von der Stärke und Qualität von 5G zu überzeugen, hat Drei ein besonderes Paket geschnürt: Ab 31. Jänner 2025 gibt es 5G Highspeed-Internet im gesamten Zuhause und drei Monate Gratis-Grundentgelt.

„Mit unserem neuen Wooow LAN bieten wir beeindruckendes Internet für Zuhause jetzt drei Monate gratis“, meint Drei CCO Günter Lischka. „Und dank inkludiertem Router und Mesh erhalten alle im Haushalt starkes WLAN zum Streamen, Surfen und Gamen.“

Für eine lückenlose WLAN Versorgung bis in den letzten Winkel der Wohnung oder des eigenen Hauses sorgt das inkludierte Mesh-Gerät (TP-Link Deco x50). Dieses gibt es ermäßigt, bzw. ist es ab dem Tarif DataNet 200 gratis. Auf Wunsch erhalten Internet-Neukunden auch Drei TV Basic drei Monate lang gratis. Das Wooow LAN Angebot von Drei gilt in Kombination mit ausgewählten Highspeed Internettarifen mit 24-Monatsbindung. Mehr auf www.drei.at/internet

Drei Internet mit Geld-zurück-Garantie

Mit der Geld-zurück-Garantie von Drei können Kunden sich zudem sorgenfrei vom Wooow-Internet überzeugen. Alle Kunden, die im Webshop oder Shop einen neuen Drei Internet-Tarif abschließen, können das Vertragsverhältnis innerhalb von 14 Tagen beenden. Die Auflösung erfolgt nur Zug um Zug gegen Rückgabe der Hardware, die sich samt Verpackung in wiederverkaufsfähigem Zustand befinden muss.

10% zusätzlich mit Unlimited Mix Rabatt ab ersten Vertrag

Melden Kund:innen mindestens zwei mit dem Unlimited Mix kompatible Telefonie- oder Internetverträge (auch SIM only) auf einer gemeinsamen Rechnung an, erhalten sie als Unlimited Mix Vorteil eine Rechnungsgutschrift in Höhe von 10 % der jeweiligen Grundgebühr auf jeden kompatiblen Tarif.