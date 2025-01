Zahlreiche Vorteile

Hama und Signify: Neue Zusammenarbeit angekündigt

Zubehör | 0 | | Julia Jamy | 31.01.2025

V.l.n.r.: Florian Wiesemann (Signify), Christian Szepan (Hama), Sebastian Schulze (Signify), Gerwin van der Horst (Signify), Michael List (Hama), Martin Senzel (Hama), Tamara Roßkopf (Hama) und Jan-Eike Beckmann (Signify) bei der ersten Bekanntgabe der Partnerschaft zwischen Hama und Signify in Eindhoven. (© Hama GmbH & Co KG)

Ab Februar dieses Jahres gehen Hama und Signify eine Partnerschaft ein, um ihre Synergien im Handel optimal zu nutzen. So werden die Monheimer die Aufgaben für Signify übernehmen, darunter neben der Warenbelieferung auch die Modulinstallation, Regalpflege, der Außendienst-Vertrieb und der Regalservice.

Schon im Dezember luden die beiden Partner Händler in das Signify-Hauptquartier in Eindhoven, Niederlande, ein, um über die strategische Partnerschaft zwischen Signify und Hama zu informieren. Michael List, CSO bei Hama, und Gerwin van der Horst, Commercial Leader Consumer D/A/CH bei Signify, freuen sich nun, dass diese Zusammenarbeit im Rahmen der KOOP-Messe Mitte Februar in Berlin am Hama-Stand präsentiert wird: „Wir sind überzeugt, dass wir dem Handel mit unserer strategischen Partnerschaft zahlreiche überzeugende Vorteile bieten und freuen uns, unsere Ideen und Kooperations-Konzepte live vorzustellen und auch erlebbar zu machen.“ Auch Hama Österreich freut sich über die Zusammenarbeit: „Die Nummer 1 arbeitet immer mit der Nummer.“