Batterielose Körperanalysewaage

Neu: CASO Design Personenwaage BodyEnergy Fit

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 31.01.2025

Die BodyEnergy Fit funktioniert komplett ohne Batterien – die Energie wird ganz einfach per Fußdruck erzeugt.

CASO Design präsentiert die neue Personenwaage BodyEnergy Fit, die, wie der Hersteller sagt, viel mehr kann, als nur das Körpergewicht messen. Fünf verschiedene Messungen sollen einen tieferen Einblick in die eigene Konstitution geben und gezielte Ansatzpunkte für eine bessere körperliche Fitness bieten – und das ohne Batterien.

Die BodyEnergy Fit misst die Knochendichte, Körperwasser- und Körperfettanteil sowie den Muskelanteil und den BMI. „Ganz gleich, ob es ums Thema Abnehmen oder eine bessere körperliche Fitness geht – die BodyEnergy Fit ist praktisch Ihr persönlicher Fitness Coach und bietet die optimale Erfolgskontrolle“, sagt CASO Design.

Energie per Fußdruck

Bei der batterielosen Waage wird die nötige Energie ganz einfach per Fußdruck auf den Power-Button erzeugt. CASO erklärt: „Die so entstandene kinetische Energie wird in elektrische Energie umgewandelt. Die BodyEnergy Fit ist daher jederzeit einsatzbereit. Praktisch: Da bis zu vier Profile gespeichert werden können, ist die Design Personenwaage ideal für Mehrpersonenhaushalte und Familien geeignet.“

Die BodyEnergy Fit wiegt bis 150 kg in präzisen 100-Gramm-Schritten und präsentiert sich mit einer hochwertigen Ganzglas-Oberfläche mit stabiler Trittfläche. Ein großes LCD-Display sorgt für optimale Lesbarkeit.

CASO Body Energy Fit, Artikel-Nr. 3417, UVP 29,99 Euro