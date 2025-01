Mehr Unterhaltung mit simpli more

simpliTV: 8,90 Euro Aktion bis Mitte Februar verlängert

Multimedia | 1 | | Julia Jamy | 31.01.2025

simpliTV knüpft an die erfolgreiche Kampagne des Vorjahres an und bietet das simpli more Paket zu besonders attraktiven Konditionen. (© simpliTV)

simpliTV startet die diesjährige Weihnachtskampagne, bei der einmal mehr gilt: Das volle Angebot zum reduzierten Preis. Wie gewohnt wird die Aktion von umfangreichen Werbemaßnahmen sowie POS-Unterstützung für die Fachhandelspartner begleitet. [UPDATE: Nun wurde die ursprünglich bis Jahresende 2024 geplante Aktion bis 16.02.2025 verlängert]

simpliTV bietet das simpli more Paket zu besonders attraktiven Konditionen. Mit der neuen Winterkampagne möchte simpliTV für den Kunden nicht nur das Fernsehen, sondern auch die Entscheidung für simpli more so einfach wie möglich gestalten. Daher gibt‘s das Paket im ersten Jahr um 8,90 pro Monat (statt 12,90 Euro), außerdem entfällt das Freischaltentgelt von 35 Euro und es gibt keine Bindung.

Die Aktion umfasst alle Empfangswege, d.h. Antenne, SAT und Streaming, und beinhaltet auch die entsprechenden Endgeräte zum vergünstigten Preis von 39 Euro (simpliONE Box + Antenne oder T2-/S2-/Kombi-Modul). Bei 24-monatiger Bindung erhält der Kunde die gewünschte Hardware sogar kostenlos. Der Start der Aktion wird von einer breit angelegten Werbekampagne begleitet, die Fachhandelspartner werden mit diversen POS-Materialien unterstützt.

[UPDATE]

Im Zuge der verlängerten Aktion kann simpli more nun bis Mitte Februar 2025 ohne Bindung und ohne Freischaltentgelt für 8,90 pro Monat (im ersten Jahr) angemeldet werden. Außerdem gibt es weiterhin die passenden Endgeräte für simpli more Antenne, SAT oder Streaming zum vergünstigten Preis von 39 Euro und auch das Freischaltentgelt von € 35,00 entfällt.