Gerald Flicker

Vertriebsprofi sucht neue Herausforderung

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 31.01.2025

Vertriebsprofi Gerald Flicker kann auf eine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Consumer Electronics, Telekommunikation sowie Finanz/Versicherung verweisen. (© Flicker)

Seit mehr als 30 Jahren ist Gerald Flicker in der Elektro- und Finanzbranche aktiv. Zuletzt war der gebürtige Wiener Senior Key Account bei Consors Finanz/BNP Paribas Personal Finance. Aufgrund der Schließung des Standorts in Österreich ist er nun auf der Suche nach einer neuen Herausforderung im vertrieblichen Umfeld.

Gerald Flicker kann auf eine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Consumer Electronics, Telekommunikation sowie Finanz/Versicherung verweisen. Der Vertriebsprofi verfügt über Netzwerke in den Sparten CE, Telekommunikation, Möbel. Seit 2017 war er für den Aufbau der Handelslandschaft im Bereich der Konsumgüterfinanzierung am POS und im E-Commerce für Consors Finanz/ BNP Paribas Personal Finance verantwortlich. Neben Fachhändlern aus unterschiedlichsten Branchen waren die LutzKG (XXXLutz, Mömax, Möbelix) und MediaMarkt die Hauptpartner, welche er betreute.

Flicker verfügt über eine Ausbildung als Versicherungsfachmann. Den entsprechenden Lehrgang der Bildungsakademie der österreichischen Versicherungswirtschaft hat er mit Auszeichnung abgeschlossen. Wie der gebürtige Wiener selbst betont, bringt er zudem eine ausgeprägte Stärke im Beziehungsmanagement mit, unterstützt durch eine hohe soziale Kompetenz. Zusammen mit seiner ausgesprochenen Lernbereitschaft und Offenheit für Neues sowie seiner verantwortungsvollen, selbstständigen Arbeitsweise konnte er erfolgreich die langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Händlern aufbauen und gestalten.

„Vertrieb und die Zusammenarbeit mit Kunden, Händlern/Partnern ist meine Leidenschaft. Ich übernehme gerne Verantwortung und arbeite fokussiert und partnerschaftlich an den definierten Zielen, um langfristig gemeinsam erfolgreich zu sein. „Nur gemeinsam sind wir stark.“, betont Flicker.

Flicker ist Vater zweier Töchter und seit 2007 im Bezirk Korneuburg wohnhaft. Einen Auszug seiner Leistungen mit Referenzen und weitere persönliche Informationen gibt es online im LinkedIn-Profil sowie direkt bei Gerald Flicker, der telefonisch unter +436763456051 oder per Mail an gerald.flicker@gmx.at erreichbar ist.