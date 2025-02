Nach 26 Jahren

Harald Schiefer verlässt RED ZAC

Hintergrund | 11 | | Dominik Schebach | 03.02.2025

Harald Schiefer verlässt nach 26 Jahren RED ZAC.

Nach 26 Jahren verlässt Harald Schiefer RED ZAC auf eigenen Wunsch. Wie der Einkaufsleiter und Prokurist in einer persönlichen Nachricht an die Mitglieder schrieb, habe er die Entscheidung anlässlich des bevorstehenden Führungswechsels an der Spitze der Kooperation sehr kurzfristig getroffen.

Der anstehende Vorstandswechsel sei für ihn guter Zeitpunkt, ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen, schrieb Schiefer in einer persönlichen Benachrichtigung an die Mitglieder. Er wolle die Chance nutzen, sich beruflich neu zu orientieren und bedankte sich auf diesem Weg nochmals für die gute Zusammenarbeit mit den Zacis.

„RED ZAC, allen Funktionären und Mitgliedern, allen Industriepartnern bleibe ich im Herzen eng verbunden. Ich bedanke mich für das mir über die vielen Jahre meiner Dienstzugehörigkeit entgegengebrachte Vertrauen!“, so Schiefer in seiner Mitteilung an die Mitglieder.

Das Dienstverhältnis von Harald Schiefer wurde laut RED ZAC-Zentrale auf Wunsch von Schiefer mit Ende des Quartals und sofortiger Dienstfreistellung beendet. Murat Yatkin wird mit Dienstantritt am Montag, den 3. Februar, neben seiner Position als neuer Vorstand von Euronics Austria, auch die Agenden in der Leitung des Ressorts Einkauf übernehmen. Dies sei nicht ungewöhnlich, wie Marketingleiter Markus Beck gegenüber E&W erklärte. Brendan Lenane bekleidete auch lange Zeit eine Doppelfunktion als Vorstand und Marketingleiter.

Statement Euronics Austria. „Keine Vermutungen anstellen“

Angesprochen auf das Ausscheiden von Harald Schiefer und etwaige Beweggründe, sagte der neue Euronics Austria Vorstand Murat Yatkin im Gespräch mit elektro.at: „Es liegt mir fern, irgendwelche Vermutungen anzustellen – auch aus Respekt vor Harald Schiefer. Er hat mit Sicherheit driftige Gründe für diesen Schritt. Ich kann dazu aber leider nichts sagen, denn sollte es einen Auslöser gegeben haben, dann war das vor meiner Zeit hier bei Euronics.“ Soweit Yatkin informiert ist, kann er ausschließen, dass Euronics-interne Querelen der Grund für Schiefers Abgang waren. Der Vorstand betont allerdings nochmals, dass er in diese Entscheidung nicht eingebunden war, und dass der einzige, der für Aufklärung sorgen könne, Harald Schiefer selbst sei. Dieser ist derzeit für ein Statement aber nicht erreichbar.

Murat Yatkin erachtet es menschlich sehr schade, dass Schiefer gegangen ist, denn er habe ihn in den wenigen Begegnungen, die es zwischen den beiden gab, als Person schätzen gelernt. Schiefers Position als RED ZAC-Einkaufsleiter wird, wie oben schon geschrieben, nun erst Mal nicht nachbesetzt. Um noch tiefer in die Materie eintauchen zu können, habe Yatkin entschieden, die Position als Einkaufsleiter zusätzlich zu seiner Vorstandfunktion selbst zu übernehmen. „Das hat durchaus Vorteile“, sagt er. „Mit dieser zusätzlichen Rolle lerne ich das Unternehmen nun nämlich noch schneller und besser kennen, da ich mich noch intensiver mit dem österreichischen Markt, den Industriepartnern und unseren Mitgliedern beschäftigen werde, als ich es als Vorstand ohnehin tue.“