Neu: WMF Lumero Espresso Siebträgermaschine

Kleingeräte | 0 | Produkte | Stefanie Bruckbauer | 03.02.2025

WMF stellt die neue Lumero Espresso Siebträgermaschine in edlem Stone Grey vor. Das Modell mit seinem Gehäuse in mattem Steingrau punktet mit leistungsstarken Features wie einer Profi-Milchschaumdüse und besonders kurzen Brühwegen. Ein Highlight ist auch das massive Edelstahl-Zubehör.

„Mit der WMF Lumero Espresso Siebträgermaschine in Stone Grey können sich Fans des italienischen Lebensstils nun feinsten Kaffeegenuss, wie vom Barista zubereitet, einfach nach Hause holen“, wirbt WMF, und ergänzt: „Mit ihrer kompromisslosen Qualität im eleganten, zeitgenössischen Design passt sie ideal zur WMF Master Frühstücksserie und bietet in der Kombination alles, was anspruchsvolle Genießer für ihr Morgenritual benötigen.“

Wer sich für eine Siebträgermaschine entscheidet, stellt hohe Ansprüche an einen perfekten Kaffee. Die Lumero Espresso Siebträgermaschine in Stone Grey liefert, wie WMF sagt, feinste, maßgeschneiderte Aromaprofile in kompaktem Design. Die schlanke Profi-Milchschaumdüse bereitet cremige und stabile Milchschaumtexturen zu und auch der Espresso überzeuge dank kurzer Brühwege und einer optimalen Extraktion mit einem konsistenten Geschmacksniveau.

Die neue Siebträgermaschine kombiniert minimalistische Designästhetik mit erstklassigen Funktionen und einer intuitiven Benutzerführung. Nach dem Einschalten der Maschine leuchtet angenehm das Ambientelicht. Dank des leistungsstarken Thermoblocks ist die WMF Lumero Espresso Siebträgermaschine in weniger als einer Minute aufgeheizt. Über den hochwertigen Drehregler aus Edelstahl können grundlegende Einstellungen für die optimale Nutzung der Espressomaschine vorgenommen werden. Im täglichen Gebrauch dient der Regler der Dampferzeugung sowie der Heißwasserausgabe zum Vorheizen der Tassen. Ergänzt wird die Steuerung durch eine komfortable 2-Tasten-Bedienung, mit der sich einfach zwischen der Ausgabe von einer oder zwei Tassen Espresso wählen lässt. Um bei der Zubereitung keine unschönen Spritzer zu riskieren, wird vorher die Höhe der Tropfschale an die jeweilige Tassengröße angepasst – je nachdem, ob es ein Espresso oder ein Latte Macchiato sein darf.

Hochwertiges Zubehör

Der wertige Eindruck der Maschine setzt sich beim Zubehör fort. WMF sagt dazu: „Der massive Siebträger und der Tamper aus Edelstahl sorgen für ein überzeugendes haptisches Erlebnis.“ Neben drei spülmaschinengeeigneten Siebeinsätzen ist bei der neuen Variante in Stone Grey auch ein verschließbarer Abschlagbehälter im Lieferumfang enthalten.

Die WMF Lumero Espresso Siebträgermaschine in Stone Grey ist ab sofort zu einem UVP von 349,00 Euro erhältlich.