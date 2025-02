3.300 zusätzliche Kilometer

A1 Glasfaserausbau erreicht 2024 neue Meilensteine

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 06.02.2025

2024 konnte A1 im Glasfaserausbau zahlreichen neue Meilensteine erreichen.

Das A1 Glasfaserinfrastruktur ist auch im Jahr 2024 deutlich gewachsen. Allein im Vorjahr hat der Betreiber nach eigenen Angaben sein Glasfasernetz um mehr als 3.300 Kilometer erweitert. Damit sind bereits mehr als 850.000 Haushalte im Versorgungsgebiet von A1 und haben die Möglichkeit auf Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s.

„Unsere kontinuierlichen Investitionen in die Zukunft Österreichs werden für immer mehr Österreicher deutlich spürbar. Mit dem Ausbau des A1 Glasfasernetzes sichern wir nicht nur den Wirtschaftsstandort Österreich, sondern steigern auch die Lebensqualität im ganzen Land“, erklärt A1 CEO Marcus Grausam. „Ich bin stolz auf das A1 Team, das mit großer Begeisterung Verantwortung übernimmt und dafür sorgt, dass die Menschen in Österreich optimal mit unseren Netzen verbunden sind. Unser Maßstab ist die Zufriedenheit unserer Kunden, die sich auch in den zahlreichen Tests des vergangenen Jahres widerspiegelt.“

A1 Telekom Austria und A1 Open Fiber haben den Ausbau des Glasfasernetzes in ganz Österreich vorangetrieben. Im Jahr 2024 wurden rund 109.000 zusätzliche Haushalte und Gebäude an das Glasfasernetz angebunden und sind nun auch für zukünftige digitale Anwendungen bestens gerüstet. Insgesamt umfasst das A1 Glasfasernetz nun mehr als 76.000 Kilometer. Neben Privathaushalten profitieren auch Krankenhäuser, Ämter und Schulen in zahlreichen Gemeinden von der Anbindung an das A1-Glasfasernetz. Beispiele dafür sind Rechnitz, Moschendorf und Hackerberg im Burgenland, Grafenwörth, Strasshof an der Nordbahn und Wolkersdorf im Weinviertel in Niederösterreich, Griffen, Villach und Sankt Andrä in Kärnten, Mattighofen, Kirschschlag bei Linz und Grieskirchen in Oberösterreich, Wien, Salzburg Stadt und Graz-Umgebung bis hin zu Buch in Tirol, Axams und Fulpmes in Tirol sowie Horbranz, Dornbirn und Lochau in Vorarlberg.

Auch das A1 5G Netz wird laufend ausgebaut und optimiert. Derzeit versorgt es mit über 5.300 Sendern bereits rund 85 Prozent der österreichischen Bevölkerung mit schnellem mobilem Internet zu Hause und unterwegs. Im Rahmen eines Tests wurde eine 5G Station auch mit mmWave ausgestattet. Damit können A1 Kundinnen und Kunden künftig Bandbreiten von bis zu 2 Gbit/s über das 5G Netz von A1 nutzen.