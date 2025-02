Mitwirken an der digitalen Zukunft Österreichs – Betreiber sucht 39 Talente

Magenta startet Lehrlingssuche für das nächste Lehrjahr

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 06.02.2025

Derzeit bildet Magenta rund 100 Lehrlinge aus.

Bereits zum 20. Mal in Folge sucht Magenta 39 junge Talente für den Verkauf. Der Betreiber selbst rückt eine große Begeisterung für Technik, Internet und Smartphones, sowie Spaß am Kontakt mit Kunden als die wichtigsten Skills in den Mittelpunkt. Wer diese Fähigkeiten mitbringt, könne sich ab sofort bewerben, wie Magenta heute in einer Aussendung Kund tat.

Magenta bietet seinen Lehrlingen einen sicheren, fair bezahlten Ausbildungsplatz inklusive Prämien. Dazu kommt ein laut CHRO Nathalie Rau außergewöhnliches Arbeitsklima: „Wir sind alle von Anfang an per Du, legen großen Wert auf flache Hierarchien und ein weltoffenes Mindset. Verbindungen schaffen ist unser daily business, aber es ist auch unsere menschliche Grundhaltung. Das Ergebnis ist ein großartiges buntes Team, in dem alle sein dürfen, wie sie sind.“

Ein weiteres starkes Asset für die 2.200 Beschäftigten aus rund 50 Nationen sei das umfassende Weiterbildungsprogramm von Magenta. Im Rahmen von eLearnings und Trainings werden das ganze Jahr über Lerninhalte zu Themen wie KI oder Digitalisierung angeboten. Den Lehrlingen stehen zudem zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten offen, von der Karriere als Shop Manager bis hin zu Expert- oder Führungspositionen in einem der Magenta Standorte.

Mehr als 400 Menschen absolvierten seit 2006 erfolgreich eine Lehre bei Magenta. Aktuell befinden sich an die 100 Lehrlinge in Ausbildung, darunter immer öfter auch technikaffine Frauen. Magenta zählt laut der Plattform kununu als Arbeitgeber zu den Top 5% im gesamten DACH-Raum. Das Unternehmen wurde mehrfach prämiert, etwa mit Auszeichnungen wie Brand4YoungTalents, dem Top Company Award 2025 von kununu, sowie dem Best Recruiters Siegel in der Kategorie Silber, dem Top Lehrbetriebe Siegel und der Auszeichnung als Leading Employer.