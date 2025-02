Starke Partner

RED ZAC, Frosch und ELVITA starten Kooperation

Die Branche | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 06.02.2025

Der Gewinner des RED ZAC Gewinnspiels Christian Birnhuber (re.) mit Paul Kogler, RED ZAC Kogler.

RED ZAC und seine Partner Frosch und ELVITA starteten mit einer Kooperation und einem eigens kreierten Gewinnspiel ins neue Jahr. Der erste ELVITA Geschirrspüler wurde am 22. Jänner bei dem Gewinner Christian Birnhuber in Bärnbach / Stmk. durch das Team von RED ZAC Kogler installiert.

Über ein richtiges All-in-Paket konnte sich Christian Birnhuber freuen: der EVITA Geschirrspüler (CDI4601V integrierbarer Geschirrspüler) wurde nicht einfach nur geliefert, sondern von RED ZAC Kogler aus Gratwein gleich montiert und das Altgerät fachgerecht entsorgt. „Das ist eine tolle Gelegenheit, in der Region zusätzlich wahrgenommen zu werden“, meint Harald Kogler, RED ZAC Kogler. „Ganz abgesehen von der Freude, die wir dem Preisträger mit dem neuen Top-Gerät machen konnten – so etwas ist auch für uns eine schöne Sache.“

Um den ersten Preis im Jänner ausspielen zu können, startete das Gewinnspiel bereits im vergangenen Jahr. Beworben wurde dieses sowohl in 572 BIPA-Filialen als auch via Social Media. „Insgesamt werden wir das Gewinnspiel noch mehrmals in diesem Jahr wiederholen, ausgelost werden aber auch kleinere Preise wie ein Jahresvorrat an Maschinen-Geschirrspül-Gel von Frosch, Frosch-Socken oder – besonders beliebt bei Familien mit Kindern – der Plüschfrosch“, sagt RED ZAC Marketingleiter Markus Beck. „Diese Aktion basiert auf der Jahreskooperation zwischen Frosch, ELVITA und RED ZAC, die damit auch unseren Kunden zugutekommt.“